Турция цепляется за стереотипы, заявил Налбандян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что в Турции не могут не осознавать необратимость процесса признания Геноцида армян.

«Очевидно, что проводимая на протяжении века политика отрицания провалилась, однако Турция все еще цепляется за стереотипы. Анкара не гнушается фальсифицировать не только исторические факты, но и существующие реалии, в том числе, искажая решения Европейского суда по правам человека»,- отметил Эдвард Налбандян. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции, который назвал «популизмом» тезисы о Геноциде армян, озвученные в последнем выступлении президента Франции.



По словам Эдварда Налбандяна, вместо того, чтобы называть «популистами» людей, признающих Геноцид армян, Анкара должна отказаться от опасного популизма политики отрицания, проявить мужество и взглянуть на собственное прошлое.



Медиамакс отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что «День памяти Геноцида армян должен быть включен в календарь памятных дней Франции, и необходимо бороться против отрицания Геноцида армян».