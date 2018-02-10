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Президент Армении доволен развитием отношений с США


Фото: Пресс-служба президента Армении


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян доволен восходящим развитием армяно-американских отношений.

Об этом лидер страны заявил 9 февраля на встече с зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Согласно сообщению пресс-службы президента, Серж Саргсян отметил, что заинтересован в углублении взаимодействия с Соединенными Штатами и в развитии двусторонних отношений во всех сферах. Президент выразил признательность США за помощь, оказываемую Армении в политической, экономической и других сферах.

«На встрече собеседники подчеркнули важность активизации политического диалога между Арменией и США параллельно с прогрессирующим в последнее время развитием экономического сотрудничества»,- говорится в сообщении.

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