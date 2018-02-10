Президент Богларии прибудет в Армению с госвизитом

Ереван /Медиамакс/. 11 февраля в Армению с государственным визитом прибудет президент Болгарии Румен Радев.
В рамках визита запланированы встречи президента Болгарии с президентом Армении, председателем Национального собрания и премьером министром.
Президента Румена Радева в Первопрестольном Святом Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй.
Президент Болгарии посетит также Матенадаран, центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу номер 131 имени Пейо Яворова.
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