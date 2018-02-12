Армения и Болгария укрепляют «живой мост»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян назвал сегодня «продуктивным» визит президента Болгарии Румена Радева.

«Я подтвердил свое приглашение Румена Радеву на саммит Франкофонии, который пройдет осенью в Республике Армения, и с большим удовольствием принял приглашение президента посетить дружественную Болгарию»,- заявил президент Армении.



Говоря о председательстве Болгарии в Совете Европейского союза, Серж Саргсян выразил надежду, что по вопросу начала диалога по либерализации въездных виз с Арменией будет достигнут прогресс.



Румен Радев в свою очередь назвал эффективными встречи представителей экономического блока.



«Представители малых и средних предприятий и работодатели уже взаимодействуют друг с другом, и, насколько мне известно, была достигнута договоренность провести в июле в Бургасе большой бизнес-форум. В ходе этого визита будет подписан меморандум между компаниями-работодателями двух стран, что является большим прогрессом»,- заявил Радев.



По словам президента Болгарии, обе страны надеятся на более тесное и эффективное сотрудничество.



«Армянская община в Болгарии не только сохранила свою национальную идентичность, но и хорошо и эффективно интегрировалась в болгарское общество, представлена в культурной и научной жизни. Это живой мост между нашими двумя государствами, который мы должны укреплять»,- отметил президент Болгарии.