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В Ереване президент Болгарии «чувствовал себя как дома»


Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что визит президента Болгарии Румена Радева получил «весьма положительный отклик в нашем обществе».

«Это один из тех случаев, когда приятное совмещается с полезным: мы заключили ряд договоренностей. С другой стороны, реакция нашего общества свидетельствует о том, что Болгария и болгары пользуются уважением нашего народа»,- отметил Серж Саргсян на церемонии прощания с Руменом Радевым.

Президент Болгарии, в свою очередь, подчеркнул, что «чувствовал себя в Ереване как дома».

«Очень рад, что нам удалось активизировать наши отношения и придать им новый импульс. Очень важно создать благоприятную атмосферу в политическом поле. Я с уверенностью могу сказать, что в лишний раз убедился в том, что между нашими народами сложились очень теплые отношения»,- отметил Румен Радев.

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