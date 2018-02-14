Лукашенко «озаботился» безопасностью Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выступил с критикой в адрес России.

Выступая на заседании Совета безопасности Беларуси, он раскритиковал Россию, которая, по его словам, модернизирует только свою армию и флот, игнорируя союзников по ОДКБ.



«Мы пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться. Каждый сам по себе. Серьезного понимания у руководства России того, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, нет. И это очень больно может аукнуться»,- заявил Лукашенко.



Медиамакс отмечает, что за последние годы президент Беларуси неоднократно предпринимал шаги, которые ставили под вопрос его союзнические отношения с Арменией в рамках ОДКБ.



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