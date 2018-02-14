Лукашенко «озаботился» безопасностью Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выступил с критикой в адрес России.
Выступая на заседании Совета безопасности Беларуси, он раскритиковал Россию, которая, по его словам, модернизирует только свою армию и флот, игнорируя союзников по ОДКБ.
«Мы пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться. Каждый сам по себе. Серьезного понимания у руководства России того, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, нет. И это очень больно может аукнуться»,- заявил Лукашенко.
Медиамакс отмечает, что за последние годы президент Беларуси неоднократно предпринимал шаги, которые ставили под вопрос его союзнические отношения с Арменией в рамках ОДКБ.
В марте 2017 года на встрече с послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном он заявил:
«Нагорный Карабах - это не наш вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но у меня позиция: люди достойны жить достойно. Не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться».
28 ноября 2016 года президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось:
«Стороны отмечают важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ».
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