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Президент Армении примет участие в Мюнхенской конференции


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 17 февраля примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Согласно повестке, размещенной на официальном сайте конференции, президент Армении примет участие в обсуждении, посвященном странам, находящимся между Россией и Европой.

В обсуждении примут участие президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Молдовы Павел Филип, комиссар Евросоюза по политике соседства и расширению Йоханнес Хан и председатель Комитета по международным делам Совета Федерации  России Константин Косачев.

Обсуждение будет вести президент организации Eurasia Group Йен Бремер.

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