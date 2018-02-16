Президент Армении примет участие в Мюнхенской конференции

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 17 февраля примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Согласно повестке, размещенной на официальном сайте конференции, президент Армении примет участие в обсуждении, посвященном странам, находящимся между Россией и Европой.



В обсуждении примут участие президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Молдовы Павел Филип, комиссар Евросоюза по политике соседства и расширению Йоханнес Хан и председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев.



Обсуждение будет вести президент организации Eurasia Group Йен Бремер.