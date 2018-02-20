Налбандян встретится с Могерини в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. 21 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян совершит рабочий визит в Брюссель.

В МИД отметили, что министр проведет встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.



Запланировано также выступление Эдварда Налбандяна на пленарном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента.