Налбандян встретится с Могерини в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. 21 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян совершит рабочий визит в Брюссель.
В МИД отметили, что министр проведет встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.
Запланировано также выступление Эдварда Налбандяна на пленарном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента.
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