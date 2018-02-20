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В Армению прибудет президент Ливана


Мишель Аун
Мишель Аун

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. 21 февраля в Армению с официальным визитом в прибудет президент Ливана Мишель Аун.

Запланированы его встречи с президентом Армении, председателем Национального собрания и премьер-министром.

Президента Мишеля Ауна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине примет Католикос всех армян Гарегин Второй.

Президент Ливана посетит также Матенадаран и Центр креативных технологий «Тумо».

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