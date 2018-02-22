Подписан документ о реализации приоритетов партнерства Армения-ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини подписали 21 февраля в Брюсселе документ о реализации приоритетов в рамках партнерства Армения-ЕС.
Налбандян и Могерини обсудили также участие Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», а также вопросы переговоров по Соглашению о едином воздушном пространстве. Стороны выразили удовлетворение грядущим присоединением Армении к программе «Творческая Европа».
Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Эдвард Налбандян представил Могерини совместные усилия Армении и Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
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