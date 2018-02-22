Мы часто полагаемся на армян, заявил президент Ливана

Ереван /Медиамакс/. Президент Ливана Мишель Аун заявил сегодня, что его визит в Армению нацелен на большее укрепление связей между Арменией и Ливаном.

«Армянская община внесла огромную лепту в развитие и процветание Ливана. Во всех сферах деятельности и ответственных кругах армяне проявляют серьезный подход к своей работе. Мы сами часто полагаемся на них во всех сферах. Мы – многонациональное общество, и армянская общине удалось сохранить свою культуру и самобытность в Ливане. Конечно, мы придаем важность и гордимся этим плюрализмом и культурным разнообразием, поскольку нам удается использовать это обстоятельство и развивать Ливан»,- отметил Мишель Аун, находящийся в Ереване с официальным визитом.



Президент Армении Серж Саргсян, в свою очередь, отметил, что этот визит откроет новую страницу в истории двусторонних отношений.



«Наши межгосударственные отношения имеют всего 25-летнюю историю, но дружба наших народов насчитывает столетия. Конечно, в укреплении дружбы между нашими двумя народами большую роль играет армянская община. Мы благодарны народу и властям Ливана за заботливое отношение к нашим соотечественникам. Со временем они стали полноправными гражданами Ливана, сохранив свою национальную идентичность»,- отметил президент Армении.