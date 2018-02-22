Армения и Ливан «поддерживают друг друга»

Ереван /Медиамакс/. Президент Ливана Мишель Аун назвал состоявшиеся в Армении переговоры с президентом Сержем Саргсяном «положительными и конструктивными».

«Наша встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, отражающей тесные связи, особые отношения между армянским и ливанским народами и, в частности, большое число ливанцев с армянскими корнями. Многие из них, в том числе министры правительства Ливана и депутаты, сегодня сопровождают меня»,- заявил Мишель Аун.



Президент Ливана поблагодарил Сержа Саргсяна за поддержку Ливана в международных инстанциях и заверил, что Ливан, в свою очередь, поддерживает Армению.



«В ходе переговоров мы коснулись угроз Израиля против Ливана, связанных с нашими правами на нефть в пределах исключительной экономической зоны, строительства заградительной стены, достигающей до спорных территорий на юге нашей границы. Я утверждаю, что Ливан защищал свои сухопутные и морские границы всеми законными средствами, и в этом вопросе мы надеемся на наших друзей из международной семьи, ожидая от них поддержку в вопросе противостояния этим угрозам и предотвращения дальнейшего обострения ситуации»,- отметил Мишель Аун.



Коснувшись проблемы статуса Иерусалима, президент Армении заявил, что самым важным является переговорный процесс, и такие вопросы не могут решаться с применением силы.



«Горжусь тем, что Армения внесла свой скромный вклад в вопросе обеспечения стабильности и безопасности дружественного Ливана: армянские миротворцы участвуют в миссии ООН ЮНИФИЛ на юге страны»,- добавил президент Армении.



Мишель Аун принял предложение Сержа Саргсяна принять участие в саммите Франкофонии, который состоится в Ереване.