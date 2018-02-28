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Дарига Назарбаева предложила Тиграну Саргсяну создать «евразийский «Евроньюс»»


Дарига Назарбаева
Дарига Назарбаева

Фото: https://informburo.kz


Ереван/Медиамакс/. Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саргсяну обсудить возможность создания телевидения ЕАЭС по аналогии с «Евроньюс».

Как говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК, на встрече в Москве 27 февраля Тигран Саргсян и глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева обсудили «вопросы евразийской интеграции и усиление информационной поддержки Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

Аргументируя свое предложение о создании «евразийского «Евроньюс»», Дарига Назарбаева сказала:

«Необходимо разъяснять, как подписанные сегодня международные договоры и соглашения отразятся завтра на гражданах наших стран».

Медиамакс отмечает, что кандидат в президенты Армении Армен Саргсян выступал основателем ежегодного Евразийского медиа-форума в Астане, председателем оргкомитета которого была Дарига Назарбаева. --0--

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