Дарига Назарбаева предложила Тиграну Саргсяну создать «евразийский «Евроньюс»»

Ереван/Медиамакс/. Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева предложила председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саргсяну обсудить возможность создания телевидения ЕАЭС по аналогии с «Евроньюс».

Как говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК, на встрече в Москве 27 февраля Тигран Саргсян и глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева обсудили «вопросы евразийской интеграции и усиление информационной поддержки Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».



Аргументируя свое предложение о создании «евразийского «Евроньюс»», Дарига Назарбаева сказала:



«Необходимо разъяснять, как подписанные сегодня международные договоры и соглашения отразятся завтра на гражданах наших стран».



Медиамакс отмечает, что кандидат в президенты Армении Армен Саргсян выступал основателем ежегодного Евразийского медиа-форума в Астане, председателем оргкомитета которого была Дарига Назарбаева. --0--