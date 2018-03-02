Мнацаканян и Гутериш обсудили саммит Франкофонии

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян представил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеришу процесс подготовки саммита Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.

Антониу Гутериш приветствовал решение провести саммит Франкофонии в Ереване, подтвердив свою готовность содействовать укреплению растущего сотрудничества ООН с Международной организацией Франкофонии и Арменией.



На состоявшейся 27 февраля встрече генеральный секретарь ООН подтвердил содействие ООН в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе предложений сопредседателей.