Мнацаканян и Гутериш обсудили саммит Франкофонии

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян представил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеришу процесс подготовки саммита Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване.
Антониу Гутериш приветствовал решение провести саммит Франкофонии в Ереване, подтвердив свою готовность содействовать укреплению растущего сотрудничества ООН с Международной организацией Франкофонии и Арменией.
На состоявшейся 27 февраля встрече генеральный секретарь ООН подтвердил содействие ООН в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе предложений сопредседателей.
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