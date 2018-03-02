Премьер-министр Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 2 марта с официальным визитом в Армению прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Гиогрием Квирикашвили.
В рамках визита запланированы его встречи с президентом Армении и премьер-министром.
В правительстве состоится личная беседа Карена Караперяна и Гиоргия Квирикашвили, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По окончании переговоров премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам встреч.
Премьер-министр Грузии посетит также мемориальный комплекс Цицернакаберд и почтит память жертв Геноцида армян.
Гиоргий Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».
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