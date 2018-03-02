Премьер-министр Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 2 марта с официальным визитом в Армению прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Гиогрием Квирикашвили.

В рамках визита запланированы его встречи с президентом Армении и премьер-министром.



В правительстве состоится личная беседа Карена Караперяна и Гиоргия Квирикашвили, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По окончании переговоров премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам встреч.



Премьер-министр Грузии посетит также мемориальный комплекс Цицернакаберд и почтит память жертв Геноцида армян.



Гиоргий Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».