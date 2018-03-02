В Армению прибыл премьер-министр Грузии

Ереван /Медиамакс/. Сегодня с официальным визитом в Армению прибыл глава правительства Грузии Гиоргий Квирикашвили.
В аэропорту «Звартноц» коллегу встретил премьер-министр Армении Карен Карапетян.
После официальной церемонии встречи премьер-министры двух стран направились в правительство Армении, где пройдут армяно-грузинские переговоры сначала в узком, а затем - в расширенном составе.
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