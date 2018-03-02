Армянская и грузинская молодежь будет больше общаться

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министры Армении и Грузии Карен Карапетян и Гиоргий Квирикашвили выступили с заявлениями по итогам переговоров, состоявшихся сегодня в Ереване.
Представляем наиболее интересные отрывки заявлений премьер-министров.
Карен Карапетян - о доверии и хорошем настроении
Армяно-грузинские отношения продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Сегодня, как и всегда, наша встреча прошла в очень теплой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и региональные вопросы. Мы договорились принять меры для интенсификации контактов между представителями молодежи наших дружественных стран.
Карен Карапетян
Фото: Пресс-служба правительства РА
Мы обсудили и высказали властям Грузии свою позицию по вопросам сохранения и восстановления историко-культурного наследия.
Mы закончили переговоры в весьма хорошем настроении.
Гиоргий Квирикашвили - об экономическом росте Армении
Поздравляю своего коллегу с весьма высоким показателем экономического роста Армении. Этот успех радует нас как дружественную страну. Мы обсудили такие важные направления, как энергетика, транспорт, туризм, культурные связи, искусство, образование и, конечно, как было отмечено, содействие программам обмена школьников и студентов.
Гиоргий Квирикашвили
Фото: Пресс-служба правительства РА
Грузинская сторона готова оказать максимальное содействие установлению новых отношений между молодежью, и в этом направлении мы должны проделать огромную работу. Также важен обмен опытом, и я рад, что посещу центр «Тумо».
Гиоргий Квирикашвили - о региональных связях и связях Армения-ЕС
Мы готовы к более активному участию в многосторонних проектах вместе с Арменией и в этом плане можем получить обоюдную выгоду, исходя из свободной экономической зоны и договоров, имеющихся между Грузией и Арменией. Возможности Армении будут также использованы Грузией.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Мы приветствуем также факт подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
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