Армянская и грузинская молодежь будет больше общаться

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министры Армении и Грузии Карен Карапетян и Гиоргий Квирикашвили выступили с заявлениями по итогам переговоров, состоявшихся сегодня в Ереване.

Представляем наиболее интересные отрывки заявлений премьер-министров.



Карен Карапетян - о доверии и хорошем настроении



Армяно-грузинские отношения продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Сегодня, как и всегда, наша встреча прошла в очень теплой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и региональные вопросы. Мы договорились принять меры для интенсификации контактов между представителями молодежи наших дружественных стран.



Карен Карапетян Фото: Пресс-служба правительства РА

Гиоргий Квирикашвили - об экономическом росте Армении

Гиоргий Квирикашвили Фото: Пресс-служба правительства РА

Гиоргий Квирикашвили - о региональных связях и связях Армения-ЕС