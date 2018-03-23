Новый советник Трампа в свое время предлагал больше поддерживать Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп в третий раз поменял своего советника по вопросам национальной безопасности, назначив на эту должность бывшего заместителя госсекретаря и бывшего посла США в ООН Джона Болтона.

Джон Болтон – один из самых известных американских неоконсерваторов. Он считается одним из основных «архитекторов» Иракской войны 2003 года, в разные годы выступал с критикой в адрес Ирана и России.



В архиве Медиамакс есть лишь одно упоминание о встрече армянского должностного лица с Джоном Болтоном: в сентябре 2003 года в Нью-Йорке с ним встретился министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. В ходе встречи, состоявшейся в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Осканян и Болтон обсудили вопросы, касающиеся нераспространения вооружений и Международного уголовного суда.



В 2011 году отставной дипломат Джон Болтон отмечал, что США должны пересмотреть свои подходы и оказывать большую поддержку Азербайджану, поскольку Россия стремится восстановить свои позиции в регионе.



Он также отмечал, что США должны уделять больше внимания урегулированию нагорно-карабахского конфликта.



Медиамакс напоминает, что в апреле 2017 года эксперт Brookings Institution Фиона Хилл заняла пост специального помощника президента США и старшего директора по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности.

