Алиев рассказал о своих отношениях с Путиным

Накануне внеочередных президентских выборов в Азербайджане Ильхам Алиев дал интервью заместителю гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману. Представляем вашему вниманию отрывки из этого интервью.
«Полностью обеспечивается свобода прессы»
Азербайджан - страна, открытая миру. В нашей стране существуют все демократические институты. Полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан - страна со свободным интернетом, и количество его пользователей растет, уже приближается где-то к 80%. Также обеспечивается полностью свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как члены Совета Европы с уже немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И думаю, уверено и успешно с этим справляемся. Хотя, конечно же, есть еще и вопросы, которые требуют дополнительных усилий, и мы в этом направлении работаем.
«Мы практически завершили процесс перевооружения»
Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира. Мы практически завершили процесс перевооружения, наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у самых лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно.
Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины. И конечно же - многочисленные учения и тренинги. Они нам показывают, где у нас еще есть недостатки.
Что касается приобретения вооружения, оно будет более выборочным, более конкретным - под решение соответствующих задач. В Азербайджане производится более тысячи наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает зависимость нашу от импорта по многим показателям. А также создает хороший экспортный потенциал.
Об отношениях с Путиным
Наши личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития наших двусторонних отношений.
Фото: REUTERS
Между нами существуют очень доверительные отношения. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся и регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных.
Это важнейший фактор наших двусторонних отношений, который сыграл и играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве. Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга, нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства.
Об урегулировании
Главная проблема - Армения не хочет менять статус-кво. Она на словах декларирует желание вести переговоры, но на деле занимается их имитацией. И делает все для того, чтобы, все шло по кругу и это был бы процесс без конца. Что не является приемлемым ни для нас, ни для мирового сообщества. Поэтому необходимо скорейшее выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Арменией, скорейшее начало деоккупации азербайджанской территории.
Начало деоккупации азербайджанской территории - это первый шаг в поэтапном урегулировании конфликта.
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