Алиев рассказал о своих отношениях с Путиным

Накануне внеочередных президентских выборов в Азербайджане Ильхам Алиев дал интервью заместителю гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману. Представляем вашему вниманию отрывки из этого интервью.



«Полностью обеспечивается свобода прессы»



Азербайджан - страна, открытая миру. В нашей стране существуют все демократические институты. Полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан - страна со свободным интернетом, и количество его пользователей растет, уже приближается где-то к 80%. Также обеспечивается полностью свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как члены Совета Европы с уже немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И думаю, уверено и успешно с этим справляемся. Хотя, конечно же, есть еще и вопросы, которые требуют дополнительных усилий, и мы в этом направлении работаем.



«Мы практически завершили процесс перевооружения»



Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира. Мы практически завершили процесс перевооружения, наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у самых лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно.



Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины. И конечно же - многочисленные учения и тренинги. Они нам показывают, где у нас еще есть недостатки.



Что касается приобретения вооружения, оно будет более выборочным, более конкретным - под решение соответствующих задач. В Азербайджане производится более тысячи наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает зависимость нашу от импорта по многим показателям. А также создает хороший экспортный потенциал.



Об отношениях с Путиным



Наши личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития наших двусторонних отношений.



Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: REUTERS

Об урегулировании