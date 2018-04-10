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Глава МВД Германии добивается признания Грузии и Армении «безопасными странами»


Хорст Зеехофер
Хорст Зеехофер

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен добиться признания Грузии и Армении наряду так называемыми «безопасными странами».

Как сообщает русская служба Deutsche Welle, об этом в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung сказал госсекретарь МВД Штефан Майер (Stephan Meyer).

По его словам, министр намерен добиться признания Грузии и Армении наряду с Марокко, Тунисом и Алжиром «безопасными странами» с целью ускорения процесса обработки заявок на предоставление убежища.

Число ходатайств от граждан Грузии и Армении высоко, однако положительные решения выносятся лишь по очень немногим из них, сообщил Штефан Майер.

В 2017 году ходатайства на получение убежища в Германии подали 3 462 гражданина Грузии и 3 857 граждан Армении.

В начале 2018 года перед созданием нынешней правительственной коалиции ее участники - консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы - договорились внести в список «безопасных стран» Алжир, Марокко и Тунис. Депортация в эти страны допускается по упрощенной быстрой процедуре.

В сентябре 2014 года была одобрена инициатива немецкого правительства о внесении в список «безопасных стран» Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины. Позднее в него были внесены Албания, Косово и Черногория.

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