Начнется временная реализация соглашения Армения-ЕС

Ереван/Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Карен Назарян заявил, что после того, как Армения завершит процесс ратификации нового соглашения с ЕС проинфомирует об этом Европейский союз, вступит в силу положение о временной реализации соглашения.

По словам замминистра, перед тем, как страны-члены ЕС завершат внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления документа в силу, положение о временной реализации даст возможность реализовать большую часть положений соглашения.

Карен Назарян подчеркнул, что страны-члены ЕС не раз заявляли о наличии политической воли, необходимой для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а Эстония стала первой страной, в которой документ уже вступил в силу.

Замминистра добавил, что дипломатические представительства Армении ведут последовательную работу в странах-членах ЕС, чтобы стимулировать процесс ратификации соглашения, однако для вступления соглашения в силу в каждой стране проводятся разные внутригосударственные процедуры.