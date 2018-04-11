Начнется временная реализация соглашения Армения-ЕС

Ереван/Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Карен Назарян заявил, что после того, как Армения завершит процесс ратификации нового соглашения с ЕС проинфомирует об этом Европейский союз, вступит в силу положение о временной реализации соглашения.
По словам замминистра, перед тем, как страны-члены ЕС завершат внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления документа в силу, положение о временной реализации даст возможность реализовать большую часть положений соглашения.
Карен Назарян подчеркнул, что страны-члены ЕС не раз заявляли о наличии политической воли, необходимой для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а Эстония стала первой страной, в которой документ уже вступил в силу.
Замминистра добавил, что дипломатические представительства Армении ведут последовательную работу в странах-членах ЕС, чтобы стимулировать процесс ратификации соглашения, однако для вступления соглашения в силу в каждой стране проводятся разные внутригосударственные процедуры.
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