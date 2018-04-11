Армянский дипломат «защитил» Джона Болтона

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Индии Армен Мартиросян опубликовал письмо в газете Financial Times, в котором рассказал о своем опыте общения с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Армен Мартиросян отреагировал на опубликованную 7 апреля в Financial Times статью, в которой Джона Болтона назвали «самым агрессивным ястребом Вашингтона».



«В 2005 году, будучи постоянным представителем Армении в ООН, я был свидетелем агрессивной кампании посла США Болтона против Ирана. Позиция Армении не соответствовала ожиданиям США, в связи с чем представительство США в ООН запросило у нас срочную встречу с господином Болтоном.



