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Армянский дипломат «защитил» Джона Болтона


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Индии Армен Мартиросян опубликовал письмо в газете Financial Times, в котором рассказал о своем опыте общения с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Армен Мартиросян отреагировал на опубликованную 7 апреля в Financial Times статью, в которой Джона Болтона назвали «самым агрессивным ястребом Вашингтона».

«В 2005 году, будучи постоянным представителем Армении в ООН, я был свидетелем агрессивной кампании посла США Болтона против Ирана. Позиция Армении не соответствовала ожиданиям США, в связи с чем представительство США в ООН запросило у нас срочную встречу с господином Болтоном.

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Было ясно, что господин Болтон не бы готов услышать отрицательный ответ, поэтому ситуация диктовала нестандартные решения. После короткого приветственного слова, на удивление гостя, я вытащил и раскрыл на столе карту Армении. С помощью карты я описал те региональные сложности, с которыми сталкивается моя страна, и аргументировал нашу позицию в связи с резолюцией.

Перед тем, как уйти, Болтон в знак нашего нового взаимопонимания сдел глоток любимого коньяка Черчилля «Арарат». 

Мой совет всем вероятным собеседникам Болтона: воспринимайте его как человека, с которым можно вести конструктивный диалог и который готов корректировать свою позицию в свете полученных новых знаний», - написал Армен Мартиросян.

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