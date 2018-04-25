Армен Саргсян провел телефонную беседу с Путиным

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян провел сегодня телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.
«Обсуждалась повестка армяно-российский межгосударственных отношений. Собеседники обсудили также сложившуюся в Армении ситуацию и отметили, что все процессы должны протекать в рамках требований Конституции», - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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