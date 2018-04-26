Налбандян и Лавров встретились в Москве

Ереван /Медиамакс/. И.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Согласно сообщению МИД Армении, целью встречи было обсуждение ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном.
Пресс-служба правительства сообщила сегодня, что с целью проведения рабочих консультаций в Москву утром отбыл и.о. вице-премьера Армении Армен Геворгян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.