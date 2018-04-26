Налбандян и Лавров встретились в Москве

Ереван /Медиамакс/. И.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению МИД Армении, целью встречи было обсуждение ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном.



Пресс-служба правительства сообщила сегодня, что с целью проведения рабочих консультаций в Москву утром отбыл и.о. вице-премьера Армении Армен Геворгян.