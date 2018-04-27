Энн Эпплбаум: протестному движению в Армении нужна стратегия

Ереван/Медиамакс/. Колумнист The Washington Post Энн Эпплбаум считает, что протестному движению в Армении нужна стратегия.

«Демонстрации важны, даже если они не преуспевают. Они подбадривают, распространяют солидарность, вдохновляют людей. Время от времени они достигают некого драматического уровня. По большому счету, важно помнить, что, демонстраций недостаточно, до тех пор, пока они не могут институционализировать требования толпы.

Движение должно объединиться или стать политической партией, уличные лидеры должны стать политиками. В условиях демократии они должны одержать победу на выборах. В условиях сложившегося в Армении политического вакуума им нужна стратегия. Превращение стремления к переменам в более справедливое общество – это долгий проект, который требует, чтобы люди работали на протяжении долгих лет, а не просто появлялись на улицах на нескольких часов»,- пишет Энн Эпплбаум.

Энн Эпплбаум - лауреат Пулитцеровской премии и историк, специализирующийся в истории коммунистической и посткоммунистической Европы. Она также является профессором Лондонской школы экономики.

Энн Эпплбаум – супруга экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.