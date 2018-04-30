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ЕС подтверждает подержку демократизации Армении


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Делегация Европейского союза в Армении и посольства стран-членов ЕС приняли заявление о политической ситуации в Армении.

«Европейский союз вновь подтверждает содействие усилиям Армении, направленным на развитие процветающего и демократического общества.

В этом контексте крайне важен всеобъемлющий диалог с вовлечением всех сторон для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией. Это исходит из интересов всех граждан Армении.

В этом вопросе Европейский союз продолжает содействовать усилиям президента Армена Саргсяна.

Продолжает оставаться важным то обстоятельство, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе - правоохранительные органы и граждане, реализующие свое право на свободное волеизъявление и собрания, проявляли сдержанность и ответственность», - говорится в заявлении.

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