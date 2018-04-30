ЕС подтверждает подержку демократизации Армении

Ереван/Медиамакс/. Делегация Европейского союза в Армении и посольства стран-членов ЕС приняли заявление о политической ситуации в Армении.

«Европейский союз вновь подтверждает содействие усилиям Армении, направленным на развитие процветающего и демократического общества.



В этом контексте крайне важен всеобъемлющий диалог с вовлечением всех сторон для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией. Это исходит из интересов всех граждан Армении.



В этом вопросе Европейский союз продолжает содействовать усилиям президента Армена Саргсяна.



Продолжает оставаться важным то обстоятельство, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе - правоохранительные органы и граждане, реализующие свое право на свободное волеизъявление и собрания, проявляли сдержанность и ответственность», - говорится в заявлении.