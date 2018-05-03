«Отношениям России и Армении ничего не угрожает», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил, что «отношениям России и Армении ничего не угрожает».

«У этого движения не было никаких внешнеполитических требований. И нет никакого внешнеполитического и геополитического контекста, нет геополитического заговора. Отношениям России и Армении ничего не угрожает, вообще ничего. Но это не значит, что нет вопросов, которые следует обсудить», - сказал депутат в интервью, опубликованном сегодня в газете Коммерсантъ.



«Например, есть вопрос о доступности российского рынка для армянского товаров, есть вопросы армянских водительских прав, вопросы права на работу в Российской Федерации и так далее. Есть насущные проблемы, о которых нужно говорить и их решать. Нет нерешаемых проблем.



Мы не выдвигаем вопросы, мы говорим, что Армения и Россия - стратегические партнеры, союзники, они ими и останутся. Армения останется в Евразийском экономическом союзе. Армения останется в ОДКБ. Российская база останется в Армении. Российские пограничники будут продолжать защищать армяно-турецкую границу. Это все гарантировано, об этом больше не нужно говорить. Но мы не говорим, что в Евразийском союзе все идеально, нет никаких проблем. Мы не говорим, что в ОДКБ нет никаких проблем», - сказал Никол Пашинян.



«Мы хотим уточнить, какие конкретные обязательства мы - Россия, Казахстан, Белоруссия - друг перед другом имеем, потому что нас очень беспокоит, когда мы видим, что Белоруссия и Азербайджан очень сближаются», - уточнил лидер оппозиции.



Никол Пашинян сказал, что следует обсуждать и вопросы военного сотрудничества России с Азербайджаном.



«Конечно, мы должны об этом говорить. А что, Россию все устраивает в политике Армении? Думаю, что у них тоже есть, что сказать. Будет нормальный, дружественный, союзнический диалог, и это хорошо», - сказал политик.



Никол Пашинян выразил уверенность, что «Россия не будет вмешиваться в наши дела, мы будем обсуждать только вопросы внешней политики».