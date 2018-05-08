Армен Саргсян поздравил Владимира Путина

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян 7 мая направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину в связи с вступлением в должность президента.
«Хочу особо подчеркнуть Ваш огромный личный вклад в укреплении союзнических отношений между нашими странами по всему спектру межгосударственного сотрудничества, в экономической, военной, военно-технической, научной, гуманитарной и других сферах»,- говорится в послании.
Армен Саргсян подчеркнул, что в Армении высоко ценят принципиальную позицию и последовательные усилия президента России в вопросе мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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