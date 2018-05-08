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Глава МИД Латвии поздравил Пашиняна


Эдгарс Ринкевич
Эдгарс Ринкевич

Фото: https://www.diena.lv


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил Никола Пашиняна по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.

Эдгарс Ринкевичс: Важно пересмотреть основы отношений Армении и ЕС


«С нетерпением ждем реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, усиления Восточного партнерства и развития армяно-латвийских отношений. Желаю удачи в преодолении проблем»,- написал латышский министр в Twitter.

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