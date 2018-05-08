Глава МИД Латвии поздравил Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил Никола Пашиняна по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.
«С нетерпением ждем реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, усиления Восточного партнерства и развития армяно-латвийских отношений. Желаю удачи в преодолении проблем»,- написал латышский министр в Twitter.
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