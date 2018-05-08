ЕС ждает начала работы с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз распространил сегодня заявление по случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра Армении.

«Национальное Собрание Армении в соответствии с Конституцией избрало Никола Пашиняна премьером.



Евросоюз рассчитывает работать с ним и его правительством над выполнением подписанного в ноябре 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (СВРП) с целью дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, а также построения процветающей и устойчивой страны на благо всех граждан Армении»,- говорится в совместном заявлении

верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнеса Хана.



Для достижения перечисленных целей представители ЕС подчеркнули важность всеобъемлющего диалога со всеми заинтересованными сторонами, в том числе - с представителями гражданского общества.



