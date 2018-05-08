ЕС ждает начала работы с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз распространил сегодня заявление по случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра Армении.
«Национальное Собрание Армении в соответствии с Конституцией избрало Никола Пашиняна премьером.
Евросоюз рассчитывает работать с ним и его правительством над выполнением подписанного в ноябре 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (СВРП) с целью дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, а также построения процветающей и устойчивой страны на благо всех граждан Армении»,- говорится в совместном заявлении
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнеса Хана.
Для достижения перечисленных целей представители ЕС подчеркнули важность всеобъемлющего диалога со всеми заинтересованными сторонами, в том числе - с представителями гражданского общества.
Медиамакс отмечает, что в начале апреля 2018 года Никол Пашинян критиковал Евросоюз, называя позицию ЕС «крайне оптимистичной». Политик отмечал, что реформы, предусмотренные СВРП, в основном будут носить «косметический» характер.
«Из ЕС приезжает какой-нибудь чиновник, встречается с правительством, обсуждаются сферы реформ. Наше правительство спрашивает: «Хотите изменить нашу судебную систему?». ЕС дает положительный ответ, после чего строятся новые здания судов, с хорошими стульями и окнами, однако содержательных изменений не происходит. Таково сотрудничество Армении и Евросоюза»,- говорил Никол Пашинян.
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