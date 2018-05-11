Ереван /Медиамакс/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна по случаю избрания на пост премьер-министра Армении, «пожелав достижений и постоянных успехов».

«Будучи надежным партнером, Германия продолжит поддерживать Армению на пути к модернизации и реформам и способствовать углублению двусторонних отношений, а также мирному развитию региона.



Приветствую осознание чувства ответственности во благо армянского народа, которое проявили все участники политических процессов за последние дни и недели»,- отметила Ангела Меркель.