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Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна


Фото: https://studybreaks.com/


Ереван /Медиамакс/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна по случаю избрания на пост премьер-министра Армении, «пожелав достижений и постоянных успехов».

«Будучи надежным партнером, Германия продолжит поддерживать Армению на пути к модернизации и реформам и способствовать углублению двусторонних отношений, а также мирному развитию региона.

Приветствую осознание чувства ответственности во благо армянского народа, которое  проявили все участники политических процессов за последние дни и недели»,- отметила Ангела Меркель.

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