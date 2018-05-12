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Пашинян: в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телекеналу Россия 24 рассказал о будущем армяно-российских отношений.
 
Медиамакс выделил наиболее интересные отрывки беседы. 

Об армяно-российских отношениях 

После внутриполитических изменений в Армении стратегия внешней политики, фактически, не изменится. 

На мой взгляд, отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом уверен. Понимаю что в России есть опасения, но после наших встреч и обсуждений этих опасений в Москве больше не будет, и я уверен, что в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему.

Я понимаю, что многие могут сказать, что у нас уже есть хорошие отношения, что здесь можно изменить к лучшему? Я, однако, считаю, что и в экономическом, и в политическом плане есть очень большой потенциал. Уверен, что армяно-российские отношения будут очень хорошо развиваться. 

Ни одно внешнее давление не может заставить Армению прекратить сотрудничество с Россией, в том числе в военной сфере, поскольку сотрудничество с Россией исходит из национальных интересов и безопасности Армении.

О ЕАЭС

 Я не считаю, что Евразийский экономический союз реализовал тот потенциал, который у него есть. Все проблемы исходят отсюда. Присутствие нового человека в этой структуре придаст новый стимул решению этой проблемы. В этом контексте моя роль заключается в работе вокруг этой повестки и реализации того потенциала, который есть в Евразийском экономическом союзе. 

Я надеюсь, что на предстоящем 14 мая саммите ЕАЭС в Сочи мое присутствие будет способствовать этому, и надеюсь, что будет сформирована хорошая рабочая атмосфера и конструктивный диалог.
 
Об ОДКБ

В рамках ОДКБ также есть открытые вопросы. 

Очень важно, чтобы всем было ясно, какие обязательства есть у нас друг перед другом, какие обязательства Армения в свою очередь имеет перед партнерами.

 У нас должна быть четкая программа сотрудничества, например, как бороться против терроризма, что должна сделать каждая из стран.

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