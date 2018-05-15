Мы настроены на активное взаимодействие с ЕАЭС, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Сочи, что армянская сторона настроена на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС.

«Имеющийся в армянском обществе дискурс по части ЕАЭС обусловлен тем, что решение вопросов администрирования, переход к новых общим регулирующим механизмам, а также наличие разных препятствий пока еще не оправдывают ожидания бизнеса получить незамедлительные конкретные и ощутимые результаты, что заложено в основу идеи евразийской интеграции. На мой взгляд, совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении видимых с каждым днем результатов могут сократить объем подобных дискуссий»,- заявил премьер-министр Армении на заседании Высшего Евразийского совета.



Он подчеркнул, что Армения заинтересована в этом и исходит из того, что прежде всего необходимо обеспечить рост торгово-экономичесткого сотрудничества, делать акцент на высоких и новых технологиях, обеспечить на практике равные условия для хозяйственных субъектов.



Говоря о программе нового правительства Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что по части внешней политики изменения не предусмотрены.



«Подтверждаю полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе в рамках Евразийского экономического союза»,- отметил премьер-министр.