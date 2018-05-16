1174 просмотров

Трамп поздравил Никола Пашиняна


Дональд Трамп
Дональд Трамп

Фото: cnn.com


Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна по случаю избрания премьер-министром Армении.

«С нетерпением жду сотрудничества в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности»,- говорится в послании Дональда Трампа, которое распространило посольство США в Армении.

«Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение карабахского конфликта будут способствовать этим усилиям и обеспечат светлое будущее Армении.

Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу»,- написал президент США Николу Пашиняну.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Май 16, 2018 16:12
Армяно-российские связи будут расширяться, заявил Тоноян

Внешняя политика | Май 16, 2018 14:40
Швеция – наш важный партнер, заявил Зограб Мнацаканян

Внешняя политика | Май 16, 2018 13:14
Посредники встретятся с новым руководством Армении в июне
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe