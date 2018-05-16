Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна по случаю избрания премьер-министром Армении.

«С нетерпением жду сотрудничества в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности»,- говорится в послании Дональда Трампа, которое распространило посольство США в Армении.



«Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение карабахского конфликта будут способствовать этим усилиям и обеспечат светлое будущее Армении.



Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу»,- написал президент США Николу Пашиняну.