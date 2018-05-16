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Швеция – наш важный партнер, заявил Зограб Мнацаканян



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве откроет новые перспективы как для отношений между Арменией и ЕС, так и для армяно-шведских отношений.

Как сообщили в МИД, об этом министр заявил на встрече с вице-спикером парламента Швеции (Риксдаг) Бйорном Сйодером. 

 

Зограб Мнацаканян заявил, что с момента обретения независимости Швеция является важным партнером для Армении. 

 

Собеседники подчеркнули важность скорейшей ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве парламентом Швеции. Шведские парламентарии заверили, что сделают все возможное, чтобы ускорить процесс ратификации.

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