Швеция – наш важный партнер, заявил Зограб Мнацаканян

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве откроет новые перспективы как для отношений между Арменией и ЕС, так и для армяно-шведских отношений.
Как сообщили в МИД, об этом министр заявил на встрече с вице-спикером парламента Швеции (Риксдаг) Бйорном Сйодером.
Зограб Мнацаканян заявил, что с момента обретения независимости Швеция является важным партнером для Армении.
Собеседники подчеркнули важность скорейшей ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве парламентом Швеции. Шведские парламентарии заверили, что сделают все возможное, чтобы ускорить процесс ратификации.
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