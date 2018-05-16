Швеция – наш важный партнер, заявил Зограб Мнацаканян

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве откроет новые перспективы как для отношений между Арменией и ЕС, так и для армяно-шведских отношений.

Как сообщили в МИД, об этом министр заявил на встрече с вице-спикером парламента Швеции (Риксдаг) Бйорном Сйодером.

Зограб Мнацаканян заявил, что с момента обретения независимости Швеция является важным партнером для Армении.

Собеседники подчеркнули важность скорейшей ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве парламентом Швеции. Шведские парламентарии заверили, что сделают все возможное, чтобы ускорить процесс ратификации.