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Армения продолжит укреплять связи в рамках ОДКБ


Юрий Хачатуров и Зограб Мнацаканян
Юрий Хачатуров и Зограб Мнацаканян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Армения придает большую значимость эффективному сотрудничеству в рамках ОДБК, которое является важным компонентом в обеспечении безопасности страны.

Как сообщают в МИД Армении, об этом министр заявил на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.

По словам Зограба Мнацаканяна, Армения продолжит последовательные усилия по укреплению союзнического сотрудничества между членами ОДКБ.

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