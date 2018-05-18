Армения продолжит укреплять связи в рамках ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Армения придает большую значимость эффективному сотрудничеству в рамках ОДБК, которое является важным компонентом в обеспечении безопасности страны.

Как сообщают в МИД Армении, об этом министр заявил на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.



По словам Зограба Мнацаканяна, Армения продолжит последовательные усилия по укреплению союзнического сотрудничества между членами ОДКБ.