Армения продолжит укреплять связи в рамках ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что Армения придает большую значимость эффективному сотрудничеству в рамках ОДБК, которое является важным компонентом в обеспечении безопасности страны.
Как сообщают в МИД Армении, об этом министр заявил на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.
По словам Зограба Мнацаканяна, Армения продолжит последовательные усилия по укреплению союзнического сотрудничества между членами ОДКБ.
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