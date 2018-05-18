США готовы работать с новым правительством Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонную беседу с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчелом по инициативе американской стороны.
Согласно сообщению МИД, американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с новый правительством Армении во многих сферах.
Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большую важность многопрофильному сотрудничеству между двумя странами и готова продолжить работу над их максимальным развитием.
Стороны затронули деятельность армяно-американской межправительственной комиссии и Армяно-американского совета по торговле и инвестициям, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Зограб Мнацакян отметил важную роль стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе - США.
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