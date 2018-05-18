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США готовы работать с новым правительством Армении


Уэсс Митчел
Уэсс Митчел

Фото: https://www.diplomaatia.ee


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонную беседу с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчелом по инициативе американской стороны.

Согласно сообщению МИД, американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с новый правительством Армении во многих сферах.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большую важность многопрофильному сотрудничеству между двумя странами и готова продолжить работу над их максимальным развитием.

Стороны затронули деятельность армяно-американской межправительственной комиссии и Армяно-американского совета по торговле и инвестициям, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Зограб Мнацакян отметил важную роль стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе - США.

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