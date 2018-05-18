США готовы работать с новым правительством Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонную беседу с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчелом по инициативе американской стороны.

Согласно сообщению МИД, американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с новый правительством Армении во многих сферах.



Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большую важность многопрофильному сотрудничеству между двумя странами и готова продолжить работу над их максимальным развитием.



Стороны затронули деятельность армяно-американской межправительственной комиссии и Армяно-американского совета по торговле и инвестициям, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.



Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Зограб Мнацакян отметил важную роль стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе - США.