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Пашинян и Миллс обсудили армяно-американские связи


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул сегодня важность развития армяно-американских связей.

«Правительство Армении придает большое значение сотрудничеству и возможной поддержке американской стороны в развитии демократии, борьбе против коррупции, защите прав человека и реализации запланированных реформ в других сферах»,- заявил премьер на встрече с послом США Ричардом Миллсом.

«Мы полны энергии достичь своих целей и конкретных результатов, учитывая ту позитивную атмосферу, которая царит сейчас в стране»,- заявил премьер-министр.

Ричард Миллс отметил, что правительство США готово содействовать Армении в достижении намеченных целей.

«Мы видим ряд возможностей для диалога и сотрудничества»,- отметил посол.

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