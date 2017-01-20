Вероника Зонабенд: «Главное - быть не успешным, а счастливым»

В интервью журналу Seasons Вероника Зонабенд рассуждает о глобальных тенденциях и передовых подходах в сфере образования, рассказывает о том, как для UWC Dilijan подбираются лучшие преподаватели, и объясняет, почему, по ее мнению, счастье важнее успешности.



- Основной образовательный запрос у родителей сегодня: как воспитать в ребенке лидерские качества, как вырастить его успешным. Что вы вкладываете в понятие успешности?



- Самое главное - быть не успешным, а счастливым. Разве не счастливыми прежде всего мы хотим видеть своих детей? А успех сопутствует тем, кто занят любимым делом. К сожалению, мы живем в обществе с искаженной системой ценностей, в котором успешность определяется внешними и очень стандартизированными критериями.



Люди больше сфокусированы на том, как они будут выглядеть в глазах других, вместо того чтобы заниматься наполнением своего внутреннего пространства.



Но невозможно построить свою жизнь по чужим лекалам. Умение созидать - вот что приносит настоящую радость, и это заложено в каждом человеке. Важно удержать правильные ориентиры в нашем обществе потребления, нацеленном на быстрый результат при минимальных усилиях. Может тогда вокруг станет меньше несчастных и неудовлетворенных своей жизнью людей.



- Как изменится образование в будущем?



- Посмотрите, как стремительно меняется мир: восемьдесят процентов привычных нам специальностей уходят в прошлое, рождаются совершенно новые профессии. В молодых науках, возникающих на стыке разных областей (в той же биотехнологии, которая активно развивается последние пять лет), очень востребованы профессионалы. Но сейчас общая тенденция такова: мало быть квалифицированным специалистом в своем деле - надо быть по-настоящему хорошо образованным человеком. Посмотрите, что происходит в архитектуре: новые материалы позволяют совершенно по-другому создавать пространство. Но для этого архитектору нужно уметь не только рисовать и проектировать, но и глубоко разбираться в химии, физике, биологии, психологии и во многих, казалось бы, не связанных с творческими дисциплинами вещах. Только широко образованный человек с большим культурным багажом сможет находить уникальные, творческие решения. А то, что востребовано уже сейчас и совершенно точно будет востребовано в будущем, - это умение нестандартно мыслить.



Новая реальность, в которой мы уже живем и в которой придется жить нашим детям, требует постоянного развития. Еще двадцать лет назад наше образование завершалось максимум к сорока годам, если после института мы шли еще на какие-нибудь курсы повышения квалификации. Сейчас это невозможно - чтобы быть востребованным, нужно постоянно развиваться, учиться всю жизнь, не бояться кардинально менять род занятий.



Современное образование держится на трех «китах». Языки - это культурный код, и, конечно, никакой электронный переводчик не сможет заменить человека.



Математика - универсальный логический инструментарий. История - способ познания законов человеческого общества, но не как перечень дат и событий. Важно учить синтезировать и анализировать информацию. Нужно изучать, чувствовать, слышать природу, себя, понимать свое тело. И развивать фантазию.



- Какие качества вы прежде всего считаете нужным развивать в своих студентах, учитывая изменения, происходящие в мире?



- Адаптивность, гибкость, умение рисковать, нестандартно мыслить, творчески подходить к решению любой задачи, хорошо выражать свои мысли и идеи являются обязательными компонентами успеха. Очень важно развивать навык взаимодействия с людьми разных социальных групп, национальностей и рас.



Именно поэтому мы с мужем, посетив более 20 образовательных учреждений по всему миру, выбрали сеть UWC. Ее идеология состоит не только в том, чтобы дать студентам блестящее образование, но и чтобы научить их понимать представителей других культур, не теряя при этом собственной идентичности. Для этого школа должна быть по-настоящему международной.



В Дилижане учатся студенты из 72 стран. Вы не представляете, какие разные приезжают к нам ребята - не только со всех концов света (из США, Канады, Европы, Азии и Африки), но и из различных социальных слоев. Одни впервые в своей жизни сели в самолет, чтобы прилететь в Армению, а другие до приезда к нам уже объездили полмира. В одной комнате могут оказаться молодые люди из стран, не имеющих дипломатических отношений, а также находящихся в состоянии военного конфликта. Например из Палестины, Израиля, Турции, Армении, Индии, Пакистана, США и Ирана. Для них уроки по тематике «глобальная политика» являются не просто теоретическим упражнением, а переосмыслением политических отношений между странами, частью которых являются они и их семьи. Эти диалоги позволяют разрушить образ врага. Это уникальная возможность научиться слушать, понимать точку зрения противоположной стороны и договариваться. Например, для студентов из Турции история геноцида армян, произошедшая в Османской империи 100 лет назад, явилась откровением, а взгляды и отношение многих американских и европейских студентов к России изменились в положительную сторону благодаря возможности услышать точку зрения, альтернативную той, что они слышали у себя в стране.



Происходит интересный процесс, когда познание других культур и их отличий позволяет лучше понять и узнать себя и свою культуру.



Движение UWC возникло в годы холодной войны как попытка вырастить новое поколение людей, для которых уважение чужого мировоззрения - неотъемлемая часть общей культуры. Это качество никогда не перестанет быть актуальным, поскольку, к сожалению, сегодня мы снова переживаем похолодание мирового политического климата.



- Что нужно понимать родителям, выстраивающим образовательную траекторию для своего ребенка?



- Не забывать, что цель любого образовательного процесса не в том, чтобы попасть в первые строчки рейтинга или написать итоговый тест на сто баллов. Главное - пробудить в человеке жажду к познанию, показать, что учиться, узнавать новое, развиваться, жить - интересно. А человек с горящими глазами и открытым сердцем всегда сумеет найти свое место в жизни.



Как это сделать? Я не верю в универсальные рецепты для всех. У каждого своя собственная образовательная траектория и личный потенциал, который можно развивать. И здесь я снова и снова буду повторять, как важно учить детей понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознавать и выражать свои желания, развивать свои способности и искать им применение.



Родители часто руководствуются своими нереализованными амбициями, толкая детей на путь, который, как им кажется, приведет к успеху. Но не надо всем идти одной и той же дорогой, даже если она ведет в университет. Как много сейчас выпускников престижных учебных заведений, которые, получив дорогостоящее, требующее больших усилий образование, не могут найти себя в жизни, просто потому что не знают, чего на самом деле хотят, и изначально не понимали, зачем они идут учиться. Без мотивации, желания ничего невозможно сделать.



- То есть высшее образование нужно не всем?



- В мире катастрофически не хватает людей, которые умеют делать что-то руками. Ведь это тоже творчество - придумать нестандартное решение, сделать так, как никто не сделает. В Финляндии, которая считается общепризнанным лидером в образовательной сфере, пятьдесят процентов выпускников средней школы в 16 лет уходят в профессионально-технические училища. И в этом нет никакой трагедии - на них нет клейма «пэтэушник», как у нас. Они выбирают уважаемые в обществе профессии. Если подумать, уровень сантехника, который может разобраться во всех современных системах, требует такой же квалификации, которая была необходима инженеру двадцать лет назад. Чтобы быть садовником, надо хорошо разбираться в последних тенденциях ландшафтной архитектуры и знать биологию. И очень важно дать ребенку выбрать дело по душе, без оглядки на «престижно - непрестижно», принять его выбор.



- Как вы собираете команду учителей?



- Образовательное учреждение - это прежде всего сообщество учителей и учащихся. Ни одно самое прекрасное здание или самое современное оборудование не будет оказывать нужного эффекта, если в школе не создана творческая атмосфера, которая определяется директором и педагогическим коллективом. Любое учебное заведение держится прежде всего на хороших учителях. Их не заменит ни сногсшибательный кампус, ни суперсовременные образовательные программы.



Найти правильных учителей - самая главная задача для любой школы. Ведь учитель - это не работа с девяти до шести. Профессия учителя - это подвижничество. Учитель должен быть наставником и ментором. Это фактически служение, которое требует полной отдачи, - не слишком популярный сегодня подход к жизни. Мы собираем наших педагогов, как жемчужины, по всему миру. Каких людей мы ищем?



Мы ищем прежде всего интересных, творческих и широко образованных личностей, готовых не только поделиться своим опытом и знаниями, но и вложить свою энергию и любовь в студентов, научить их синтезировать информацию и творчески мыслить. И неважно, каким способом он будет это делать - через занятия футболом, математикой или театром.



В нашей школе мы ушли от лекционной системы, от вещания с кафедры. Чаще всего студенты приходят на урок уже подготовленными, и от учителя требуется виртуозное инициирование и модерирование дискуссии в классе. У нас много работы в лабораториях, чтобы знания были не «бумажными», абстрактными, а живыми.



Преподаватель физики затеял вместе со студентами, интересующимися астрофизикой, переписку со Стивеном Хокингом, биолог вместе с ребятами изучает влияние музыки на рост саженцев, преподаватель по театру поставила спектакль по пьесе Шекспира, в котором играли не только студенты школы, но и дети из Дилижана, а костюмы разработали и сшили студент факультета искусств и его учитель. Педагогам такая деятельность интересна самим, потому что они творческие, неравнодушные люди, которые заражают своим энтузиазмом и интересом студентов и помогают раскрыть и развить их природные таланты. Хороший учитель становится ролевой моделью для студентов. Вспомним пример из истории - Царскосельский лицей, великие педагоги которого, получившие блестящее образование, в том числе и за рубежом, воспитали интеллектуальную элиту России, которая обеспечила стране прорыв в науке, искусстве, литературе и дипломатии. Какие бы новые технологии ни появлялись сегодня, главное - это люди. Даже один человек с горячим сердцем может изменить систему изнутри, а значит - и мир.