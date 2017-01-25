Петр Свитальский: «Мы ни на что не закрываем глаза»

Эксклюзивное интервью Медиамакс с главой делегации ЕС в Армении Петром Свитальским



- Господин посол, 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Любые выборы важны, но можно ли сказать, что предстоящие имеют особое значение для будущего отношений Армении с ЕС?



- Я неоднократно говорил, что предстоящие выборы станут решающими для будущего страны. Я полностью разделяю позицию разных армянских политических сил, считающих, что эти выборы являются важнейшим процессом, который во многом определит будущее страны.



Один из аспектов, подчеркивающих важность предстоящих выборов, заключается в том, что Армения нуждается в глубинных и всеобъемлющих реформах. Только правительство, сформированное на основе справедливых и законных выборов, обладает правом и политическим мандатом на проведение амбициозных и глубинных реформ. Таким образом, выборные процессы в некотором смысле являются необходимым предусловием для глубинных процессов, которых так ждут все политические силы в Армении.



С другой стороны, предстоящие выборы чрезвычайно важны с точки зрения реализации конституционных реформ, поскольку ознаменуют переход к парламентской системе правления.



Эти выборы, на мой взгляд, дают Армении возможность распрощаться с прошлым, омраченным противоречивыми оценками предыдущих выборов. В прошлом имели место серьезные обвинения о манипуляциях и фальсификацией выборов. Эти выборы дадут Армении возможность приблизиться к европейским стандартам и открыть новую главу в строительстве демократического будущего.

Это беспрецедентный шаг: ЕС никогда не предоставлял столь большой помощи на территории Восточного партнерства. Это был сигнал о том, что мы верим в важность этих выборов.

Европейский союз решил оказать посильное содействие осуществлению соглашения вокруг Избирательного кодекса, достигнотому между правительством и некоторыми оппозиционными партиями. ЕС выделил более 7 млн евро на осуществление этого соглашения. Это беспрецедентный шаг: ЕС никогда не предоставлял столь большой помощи на территории Восточного партнерства. Это был сигнал о том, что мы верим в важность этих выборов. Армения всегда может положиться на поддержку ЕС, если хочет построить лучшее будущее, демократическое будущее.



- Руководство Армении заявляет, что намерено провести «лучшие в истории страны выборы». В то же время, критики утверждают, что такие заявления звучат перед каждыми выборами. Что Вы об этом думаете?



- Мы верим, что решение правительства провести переговоры с некоторыми оппозиционными силами и гражданским обществом, принятое в феврале 2016 года, говорит об искренности этих заявлений и о желании провести лучшие выборы в истории Армении. Процесс был нелегким: были взлеты и падения, но результат оказался довольно впечатляющим. Даже после аннулирования первого соглашения, достигнутого в июне, новое было заключено уже в сентябре.



Мы верим в значимость этих соглашений. Внедрение механизма идентификации голосования поможет ликвидировать методы фальсификации выборов, о которых мы знаем из опыта многих стран. Эти механизмы остановят двойное голосование или голосование за других лиц. Публикация списков избирателей предотвратит их искусственное раздувание. Многие оппозиционные силы считают голосование так называемых «мертвых душ» основным методом фальсификации в ходе предыдущих выборов.



Установка видеокамер позволит следить за ситуацией на избирательных участках, что очень важно. Это, например, поможет выявить ряд проблем, которые встречались в прошлом, в частности, посягательства на наблюдателей или членов избирательных комиссий, неправомерное поведение членов комиссий и сотрудников полиции. Не переоценивая важность достигнутого соглашения, мы считаем крайне важным с политической точки зрения сам по себе тот факт, что власти и группа оппозиционных сил несколько месяцев вели серьезные переговоры вокруг предотвращения фальсификаций. Это беспрецедентный случай на всей территории Восточного партнерства.

Многие оппозиционные силы считают голосование так называемых «мертвых душ» основным методом фальсификации в ходе предыдущих выборов.

Устранит ли это все возможности совершения выборных нарушений? Конечно, нет. И доноры не питают иллюзий в этом вопросе. Тем не менее, в заявлении Европейского союза мы четко заявили о важности ликвидации других нарушений.



Речь, в частности, идет о применении административного ресурса. Будет плохо, если попытки использования административного ресурса и разные средства воздействия на волеизъявление граждан бросят тень на выборы. В Избирательном кодексе Армении есть ряд положений, запрещающих использование административного ресурса. Однако иногда люди сами проявляют инициативу. Например, директор школы в сельской общине использует встречу с родителями учеников, чтобы «советовать» им, за кого голосовать. Это явный пример злоупотребления административным ресурсом. Школы должны оставаться в стороне от предвыборной агитации. Когда выявляются подобные случаи, долг правоохранительных органов и избирательной комиссии – вмешаться, выяснить ситуацию и предпринять соответствующие меры. Бездействие в таких случаях ставит под угрозу всю работу, потому что иногда примеры злоупотребления административныи ресурсом преувеличиваются и используются в качестве аргумента, чтобы поставить под сомнение окончательные результаты выборов.



Еще один пример – подкуп избирателей. Во многих странах политики поддаются соблазну купить голоса избирателей. И это не только прерогатива чиновников и людей, обладающих властью. Во многих переходных странах состоятельные люди пытаются использовать деньги для подкупа избирателей. В законодательстве Армении есть очень серьезные положения, запрещающие даже неявные обещания платы за голосование. Долг судебной системы и правоохранительных органов – действовать в подобных случаях. Если они будут терпеть подобные случаи, это бросит тень на выборы. Эти вопросы не являются частью договоренностей между властями и оппозицией, но они важны.



Петр Свитальский Фото: Медиамакс

Мы не можем заставить ее принять то или иное политическое решение. Если Армения выберет иной путь, что мы можем сделать?

Какие политические выводы мы сделаем после предстоящих выборов – иной вопрос. Мы хотим работать с положительным настроем. Не секрет, что если выборы будут справедливыми и прозрачными, это повысит авторитет Армении, и, несомненно, создаст новые возможности для сотрудничества, развития и помощи, что произошло с рядом других стран. Мы будем только приветствовать, если Армения приблизится к европейским стандартам и будет заинтересованной в более широком сотрудничестве с ЕС. Но мы прагматичны в данном вопросе – это суверенное право Армении. Мы не можем заставить ее принять то или иное политическое решение. Если Армения выберет иной путь, что мы можем сделать?



- Думаю, проблема коррупции прямо связана с выборами. Прибыв в Армению, Вы сказали, что борьба с коррупцией будет Вашей приоритетной задачей. Вы работаете в Армении уже немало времени. Есть ли подвижки в данной сфере? Остается ли борьба с коррупцией Вашим приоритетом?



- Коррупцию мы считаем наиболее серьезным системным препятствием для развития Армении – политической системы, экономического управления, судебной сферы. Европейский союз выделил очень большой объем помощи на борьбу с коррупцией. В целом мы выделили 15 млн евро на помощь правительству Армении в борьбе с коррупцией.



Довольны ли мы результатами? В определенной мере мы жалеем, что не все эти средства поступили в бюджет Армении, потому что в прошлом армянской стороне не удавалось выполнить согласованные условия. Армении были переданы только 50% от указанной суммы, потому что армянской стороне не удалось обеспечить выполнения антикоррупционных целей.



Петр Свитальский Фото: Медиамакс

Основные политические деятели, в том числе новый премьер-министр, некоторые ключевые министры и другие, начали четко говорить о неотложности борьбы с коррупцией.

Мы приветствуем ряд предпринятых инициатив, в том числе, принятые в парламенте новые законы, усиление работы Комиссии по этике, в том числе относительно ответственности в связи с неверным или несвоевременным декларированием доходов и имущества. Мы также высоко оценили законопроект о незаконном обогащении. Мы знаем, что правительство активно работает над другими проектами, в том числе над главным предложением, с которым мы выступаем уже многие годы – о создании независимого антикоррупционного органа. Мы знаем, что в настоящее время правительство активно работает с гражданским обществом над разработкой структуры этого органа.



Мы знаем также, что правительство прикладывает серьезные усилия по принятию законодательства, касающегося другого слабого места Армении – конфликта интересов. Могу сказать, что процессы, протекающие в последнее время, в частности, после смены правительства, внушают надежду. Мы приветствуем их и хотим и впредь поддерживать подобные инициативы.



- Правильный диагноз – это, действительно, хорошо, однако лечение еще важнее. Когда говоришь с простыми людьми, они отмечают, что хотят видеть наказанных за совершенные преступления. Если кто-то лишается должности за получение взятки, этого недостаточно, люди хотят, чтобы данный чиновник понес ответственность. Но когда говоришь с политическими лидерами Армении, они говорят, что «мы не можем посадить всех». По-вашему, возможно найти баланс между желаниями общества и необходимыми правовыми действиями?



- Опыт стран, прошедших через переходный период и преодолевших коррупционные риски, однозначен. Когда мы смотрим на такие страны, как Польша, Румыния, некоторые страны постсоветского пространства, становится очевидно, что борьба с коррупцией может быть успешной, если идет сверху. Если не решить проблему коррупции на высоком уровне, то у общества никогда не будет достаточно веры в серьезность и масштабность этой борьбы. Думаю, что рано или поздно борьба с коррупцией в Армении должна будет демонстрировать, что является действительно справедливой и всеобъемлющей.



В Польше бывшие министры понесли серьезное наказание в тюрьме за коррупционные преступления. Я не хотел бы каким-то образом указывать, как должны решаться подобные вопросы в Армении. Это суверенное решение Армении. Я надеюсь, что новый антикоррупционный орган будет действовать масштабно и изучит все проявления коррупции.

Если не решить проблему коррупции на высоком уровне, то у общества никогда не будет достаточно веры в серьезность и масштабность этой борьбы.

Одно из них – так называемая «малая» коррупция, против которой должны бороться граждане в повседневной жизни – на работе, в медицинских, образовательных учреждениях. Во многих странах «малая» коррупция еще достаточно распространена. От нее очень трудно избавиться из-за менталитета. Однако, исходя из опыта ряда стран, можно сказать, что это возможно. Могу снова привести пример Польши, в которой коррупция в дорожной полиции и медучреждениях практически устранена, притом что 25 лет назад она была очень распространена в данных сферах.



Конечно, существует еще «мета-коррупция», которая касается нездоровой взаимосвязи политических и экономических интересов. Лучшим примером подобной коррупции была Украина, в которой интересы политиков и олигархов находились в одной плоскости, что было причиной массовой коррупции на высшем уровне. Армения – не Украина, и Армения проявляет себя лучше, чем другие страны Евразийского экономического союза, но повторюсь, что общественные обсуждения в данной сфере неизбежны.



Инициативы, которые предпринимаются в Армении в последние месяцы, действия премьер-министра и высших чиновников, очень обнадеживают, и мы в ЕС готовы помочь.



- Видите ли Вы прямую или косвенную связь между предстоящими выборами в Армении и новым рамочным соглашением, которое будет подписано с ЕС? Рамочное соглашение может быть подписано до выборов, или ЕС подождет результатов голосования?



- Я могу открыто сказать, что при обсуждении подобных соглашений ЕС не руководствуется календарями, в частности, политическим календарем Армении. Мы готовы работать над скорейшим заключением соглашения, как заявила Верховный представитель Могерини.



Переговоры находятся на финальной стадии, что говорит о немногочисленности открытых вопросов, но некоторые сложные вопросы еще есть. Они требуют больших усилий, а иногда и политических решений. Но, в целом, думаю, прогресс довольно положительный.



Будет ли соглашение приведено в окончательный вид до выборов, или нет – вопрос открыт. Но я могу утверждать, что обе стороны настроены на достижение результата в кратчайшие сроки.



- Упомянутые Вами сложные вопросы касаются торговли?



- В политических главах есть несколько вопросов, которые пока остаются открытыми. Есть также некоторые открытые вопросы в сфере торговли и секторального сотрудничества. Несомненно, вопросы торговли и секторального сотрудничества очень осязаемы и материальны, а следовательно, нуждаются в детальном изучении.



С Петром Свитальским беседовал Ара Тадевосян