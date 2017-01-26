Стефан Висконти: Все стороны должны ощущать себя победителями

Эксклюзивное интервью Медиамакс с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти

В октябре мы рассказали о назначении Стефана Висконти французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ и представили интересные факты его биографии. Сегодня предлагаем вашему вниманию первое интервью Стефана Висконти в качестве сопредседателя Минской группы.



- Что Вы подумали, когда Вам предложили представлять Францию в Минской группе ОБСЕ? Ведь это непростая работа?



- С кавказским регионом я знаком давно – мой первый визит в Армению, Азербайджан и Грузию состоялся еще в 1989 году, когда я путешествовал, будучи студентом. Я изучал богатую и нестабильную историю региона, и испытываю чувства восхищения и близости

ко всем живущим здесь народам.



У меня была возможность соприкасаться с работой Минской группы ОБСЕ, поскольку в 1997-2002 гг. я был советником премьер-министра Франции Лионеля Жоспена по международным делам. А в 2009 году, будучи генконсулом Франции в Мюнхене, я принимал в своей резиденции трех сопредседателей.



Когда министр иностранных дел Франции предложил мне этот пост, я очень воодушевился, осознавая при этом важность своих новых обязанностей. Несомненно, это непростая работа, но когда речь идет о мире, стабильности и процветании народов региона, ради этой цели можно приложить все усилия.



- Какими будут ваши приоритеты в работе?



- Хочу подчеркнуть, что суть работы сопредседателей заключается в коллективном подходе, основанном на взаимном доверии, конфиденциальности, конструктивности и постоянном обмене мнениями. Мой личный вклад и идеи будут в этих рамках.



Я намерен активно работать как честный посредник, в надежде создать такую динамику, которая в итоге приведет к справедливому и стабильному разрешению Карабахского конфликта. В декабре 2016 года я посетил регион и имел честь встретиться с президентами Алиевым и Саргсяном, министрами иностранных дел двух стран и другими ключевыми деятелями. Их замечания и советы очень ценны для меня, поскольку мне было важно понять позиции, цели и «красные линии» сторон, чтобы должным образом выполнять свою работу. В конечном счете, решение должно быть таким, чтобы все стороны ощущали себя победителями (win-win).



- Какая задача будет сложнейшей в данной работе?



- Думаю, сложнее всего будет восстановить доверие и диалог между сторонами, для чего нужно обеспечить здравую, эффективную и сильную динамику. Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить возобновление вооруженных действий или любые вспышки насилия, поскольку они навредят всем.



- Сегодня Нагорный Карабах не участвует в переговорах. Не считаете важным вернуть Арцаху полноценное право голоса?



- Важно различать официальный переговорный формат и посреднические условия (три основные страны + 2) и вопрос урегулирования в целом, который включает более широкий круг заинтересованных сторон. Я имею в виду остальных членов Минской группы (6 стран + Тройка ОБСЕ) и, естественно, народ Нагорного Карабаха. Очень важно услышать голоса населения и их представителей – фактического руководства Нагорного Карабаха, а также азербайджанских представителей Нагорного Карабаха.



Хочу напомнить, что в 1994 г. на будапештском саммите ОБСЕ Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах были признаны сторонами конфликта. Трехсторонний формат переговоров был заменен на двусторонний (Армения-Азербайджан) в 1998 году, когда бывший лидер Карабаха Роберт Кочарян пришел к власти (в Армении – ред.) Я точно знаю, что армянские переговорщики полностью учитывают интересы Степанакерта.



- Вы с коллегами планируете посетить регион в ближайшем будущем?



- Точной даты визита пока нет, но, по всей вероятности, сопредседатели весной посетят регион для консультаций со сторонами.



- Вы изучали бизнес-менеджмент в школе ESSEC, после чего работали экономическим и финансовым консультантом. Как Вы решили заняться дипломатической деятельностью?



- Должен сказать, что профессия дипломата чужда моей семье (все в семье Висконти либо инженеры, либо фармацевты). Мой переход в дипломатию, несомненно, был подарком судьбы. Когда я был еще молодым специалистом, то по стечению обстоятельств познакомился и подружился с некоторыми карьерными дипломатами. Они и посоветовали мне присоединиться к команде МИД Франции.



Тогда мне было 30 лет, я поддался соблазну и решил попробовать свои силы. Экзамен я сдавал без особых надежд. Конкурс был большой, но судьба снова протянула мне руку, и я успешно справился с экзаменом.



Со Стефаном Висконти беседовала Тагуи Ованнисян