Матиас Кислер: «Не продавайте свои голоса»

Экслюзивное интервью посла Германии в Армении Матиаса Кислера Медиамакс



- Господин посол, примерно через две недели в Армении состоятся выборы в Национальное собрание. Как Вы оцениваете предвыборную кампанию, есть что-то, вызывающее беспокойство или, наоборот, внушающее оптимизм?



- Положительным считаю то, что в предстоящих выборах участвует большое количество политических партий и блоков. После перехода на новую, парламентскую систему правления, у парламента нового созыва будет больше обязательств, чем у предыдущих. Поэтому важно, чтобы все граждане воспользовались своим демократическим правом и проголосовали на выборах. Если вы хотите, чтобы ваши голоса были услышаны, идите на избирательные участки. Надеюсь, 2 апреля будет высокая явка избирателей.



Однако, разговаривая с жителями Армении, я понимаю, что, к сожалению, многие не доверяют избирательным процессам. Думаю, очень обнадеживающим фактором стал достигнутый между правительством и большинством оппозиционных партий консенсус вокруг важнейших реформ в избирательном законодательстве. Внедрение электронных устройств идентификации избирателей, камеры наблюдения, публикация подписей проголосовавших граждан, - эти мероприятия сделают более затруднительными нарушения на избирательных участках.



Присутствие наблюдателей на всех избирательных участках также сократит вероятность нарушений. Кстати, в рамках наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ моя страна будет одной из наиболее активно вовлеченных – в Армению прибудут 27 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей из Германии. Хотел бы поздравить также гражданское общество Армении, которому удалось привлечь в качестве местных наблюдателей 8 000 человек.



- Есть мнение, что главной проблемой предстоящих выборов станет «покупка голосов». Вы видите подобную опасность?



- Сложно оценить то, что происходит вне избирательных участков. Мой призыв к гражданам Армении очень прост: не продавайте свои голоса. Не позволяйте кому бы то ни было угрожать вам и заставлять голосовать за какую-либо партию или блок. От каждого гражданина зависит, будут ли выборы отражать реальную волю народа. Если вы становитесь свидетелями предвыборных взяток, угроз или давления, обязательно сообщайте об этом, например, Защитнику прав человека или в наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ. Они тайно и подробно изучат все полученные сведения. Каждый должен знать: ваш голос будет анонимным. Никто не может узнать, за кого вы голосовали.



- Некоторые граждане говорит, что не пойдут на выборы, и причины такого решения вовсе не имеют политического подтекста. Они говорят, что хотят избежать публикации своих персональных данных, поскольку списки проголосовавших избирателей станут доступны для всех.



- Публикация подписей проголосовавших граждан является требованием оппозиции и неправительственных организаций, которое, на мой взгляд, преследовало очень хорошие цели. Это сократит опасность того, что кто-то проголосует за других зарегистрированных граждан, которые проживают за рубежом или которых уже нет в живых. Список проголосовавших показывает только факт вашего голосования, но не раскрывает, за кого. То есть, никто не должен бояться, что его выбор будет раскрыт.



Я также слышал мнения, что могут быть злоупотребления с устройствами идентификации избирателей. Подобные сомнения нужно воспринимать всерьез, однако, думаю, что в данном случае страхи безосновательны. Вместе с послами ЕС, США и Великобритании – стран, которые финансировали данную инициативу – мы входим в комиссию, которая контролирует ее осуществление. Однозначно могу подтвердить, что нет никаких сигналов, которые свидетельствовали бы о необеспеченности стандартов безопасности. Еще раз подтверждаю, что эти устройства не раскрывают, за кого вы голосуете. Как я сказал, они значительно сократят риски повторного или многократного голосования.



- В ходе недавнего визита президента Армении в Брюссель стороны заявили о завершении переговоров вокруг нового Соглашения о всестороннем и углубленном сотрудничестве Армения-ЕС. Могут ли результаты выборов в Армении каким-то образом повлиять на сроки подписания этого соглашения?



- Достижение соглашения между Арменией и ЕС является прогрессом. Думаю, подавляющее большинство во всех политических лагерях разделяет это мнение. Подписание соглашения состоится позднее в этом году, когда, среди прочих, оно будет переведено на 24 официальных языка ЕС.



- Многих в Армении интересует, что может изменить данное соглашение в их жизни. Вы можете привести конкретные примеры, как оно к примеру, может помочь предпринимателям и экспортерам?



- Евросоюз, наряду с Россией, уже является важнейшим торговым партнером Армении. ЕС также является крупнейшим партнером Армении в области сотрудничества по развитию. ЕС и Армения ведут стабильный и серьезный политический диалог, в частности, в сфере прав человека и правосудия. Я глубоко убежден, что ни одна другая структура не сможет лучше ЕС помочь Армении в деле дальнейшей модернизации и демократизации.



Модернизация и демократизация вашей страны, которая обладает огромным потенциалом во многих сферах, являются ключевыми словами. Утверждение этого соглашения станет всеобъемлющей базой для дальнейшего сотрудничества в политической, экономической и других сферах. В настоящее время мы работаем над политическими приоритетами, направленными на четкое осуществление положений, перечисленных в соглашении. Думаю, пока рано говорить о конкретных примерах. Но Армения и Евросоюз, несомненно, выиграют от этого соглашения.



- В ноябре 2016 года, в ходе «Недели НАТО» Вы сказали, что Германия выделит 1 млн евро Трастовому фонду НАТО, который будет заниматься вопросами утилизации старых военных машин и разминирования в Армении. На каком этапе находится этот процесс? Будет ли Германия только финансировать проект, или также предоставит экспертов?



- В этом вопросе Германия добровольно взяла на себя роль лидера со стороны НАТО. Могу подтвердить, что мы уже участвуем в финансировании этого проекта с суммой, превышающей 1 млн евро. В настоящее время НАТО и Армения приводят в окончательный вид исполнительный договор, который затем должен одобрить парламент Армении.



Как Вы отметили, проект в числе других целей, ориентирован на демилитаризацию, демонтаж и уничтожение военных автомобилей, выведенных из обращения, а также осуществление образовательных проектов относительно минной опасности. Мы рады, что данные действия НАТО дадут Армении возможность выполнить свои обязательства в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе. Говорить об участии немецких экспертов в реализации проекта пока рано.



- Учитывая удачный опыт сотрудничества армянских и немецких военнослужащих в Афганистане, видите ли Вы перспективы для развертывания двустороннего военного армяно-немецкого сотрудничества?



- Без сомнения, сотрудничество между нашими контингентами в Афганистане можно оценить на «отлично». Кстати, участие Армении в миссии «Решительное содействие» в Афганистане (RSM) шире, чем у многих стран НАТО. Оно высоко ценится с нашей стороны, и в прошлом году в ходе телемоста в рамках «Недели НАТО» я поблагодарил армянских военнослужащих за их прекрасную работу.



Германия давно начала сотрудничество с Арменией в военно-политической сфере. Начиная с 2004 года, мы проводим регулярные двусторонние встречи. В 2007 году был подписан договор. Наше двустороннее сотрудничество сфокусировано на учениях, которые в основном проводятся в Германии. Кроме того, вооруженным силам Армении предоставляются консультации. Например, на этой неделе в Ереване пройдет семинар по теме «Вооруженные силы в демократических государствах».



С Матиасом Кислером беседовал Ара Тадевосян