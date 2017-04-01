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Шарль Азнавур: «Находите правильные двери и открывайте их»

Шарль Азнавур
Шарль Азнавур

Фото: Nicolas Aznavour


Шарль Азнавур – это имя можно назвать в любом уголке мира и не искать эпитетов, чтобы представить этого человека. Это талант, который долгие годы привлекает зрителей. Это живая легенда, которой увлекаются миллионы. 92-летняя звезда и сейчас гастролирует по миру и собирает полные залы.

На сцене московского Кремля он выступит 5 апреля, а также проведет беспрецедентную встречу со своими российскими поклонниками – в поддержку фонда «Азнавур». В преддверии московского концерта маэстро рассказал парижскому корреспонденту Медиамакс о своих корнях, секретах мировой известности и армянских артистах.

- Маэстро, часто артисты получают известность только в своей стране. Конечно, к Вам это не относится. В чем Ваш секрет, как Вам удалось завоевать любовь всего мира? 

- Я всегда тянулся и тянусь к своей публике, изучаю языки, ищу переводчиков. Я считаю, что артист должен говорить со своей публикой на ее языке. Поэтому я пою на семи языках и стараюсь говорить со сцены с публикой на ее языке. В этом году я взялся за японский.

Кроме того, я очень любознательный и поэтому никогда не ограничивал себя. Мне было интересно знакомиться с другими культурами, завоевывать сердца людей по все миру, и я делал для этого все. Это еще и большой физический труд. В молодости я давал по три концерта в день: днем, вечером и ночью. Вылетал последним рейсом в следующий город и продолжал в том же духе на следующий день. Такой ритм способны выдержать немногие, видимо, поэтому в 92 года я продолжаю гастролировать по всему миру.

- Вас бесконечно любят в Армении, для наших соотечественников важно каждое Ваше слово. Что бы Вы хотели сказать им сегодня?

- Самые главные слова я уже сказал в своих песнях.

- Что бы Вы сказали о будущем Армении? Считаете ли Вы, что ключ в наших руках?

- Все в наших руках. Жизнь каждого человека в его руках. Моя судьба этому доказательство. Но нужно, в первую очередь, выбирать правильные двери и уметь открывать их.

- Ваши корни помогли Вам строить карьеру?

- Конечно. Я вообще считаю, что сильным может быть только тот, кто знает и чтит свои корни.

- Вы всегда держите руку на пульсе французской эстрады, а следите ли за развитием современной армянской музыки? 

- Я хорошо знаю и люблю армянских композиторов, например, Арно Бабаджаняна. Что касается молодых артистов, то мне известно больше имен из армянской диаспоры, но я уверен, что в Армении есть много талантливых артистов. Их отличает особая манера и чувственность  исполнения.

Шарль Азнавур Шарль Азнавур

Фото: Nicolas Aznavour


Например, я могу отметить талант Инги и Ануш Аршакян, выступление которых я слышал. Уверен, что у нас много талантливых артистов, имена которых мне еще предстоит открыть для себя. Главный вызов для них – суметь вывести свое творчество на мировой уровень, сделать его популярным за пределами родины.

- Вы много читаете. Какую книгу, на Ваш взгляд, должен прочитать каждый?

- За свою жизнь я прочитал очень много книг и все они в какой-то степени повлияли на меня, поэтому выделить одну очень сложно. Но, я могу отметить одну из первых книг, которая появилась в послевоенный период и была написана в совершенно новом стиле. В тот момент это был настоящий переворот, и она запомнилась мне. Она, кстати, до сих пор стоит у меня на полке. Это книга «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина (Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline).

- Все рады получить от Вас совет, а кто может давать советы Вам?

- Моя семья, мой доктор. Но на самом деле я всегда делаю то, что считаю нужным (смеется).

- Через несколько дней Вам выступать в Москве. Какое самое яркое впечатление Вы сохранили об этом городе?

- Впервые я побывал там в 1960-х годах, тогда это еще был Советский Союз. Эта поездка была особенной по многим причинам, но главная – я впервые встретился со своей бабушкой и открыл для себя не только Москву, но и Армению. Услышал языки, такие родные с детства.

- Вы являетесь знатоком русской культуры. Это сыграло какую-то роль в вашем творчестве?

- Мы с сестрой Аидой росли, впитывая русскую и армянскую культуру. Мой отец бегло говорил по-русски, а мать выучила его очень быстро. Они c отцом разговаривали между собой на русском языке, когда хотели удержать от нас что-то в секрете. Двери нашего дома были всегда открыты, и мой отец любил петь русские и армянские песни на встречах с друзьями. Я до сих пор помню некоторые слова из этих песен. Да и актерские данные я развил благодаря методу Станиславского, которому меня научил отец.

Так что русская культура, наравне с французской и армянской, сыграла очень важную роль в моем становлении как артиста.

С Шарлем Азнавуром беседовала Эллада-Гукасян-Барсегян
Париж-Ереван
Фотографии: Nicolas Aznavour

Информацию о московском концерте Шарля Азнавура и его встрече с поклонниками можно получит на сайте официального дистрибютера www.kassir.ru, или написав на электронный адрес events@charlesaznavour.com.

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