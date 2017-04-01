Шарль Азнавур: «Находите правильные двери и открывайте их»

Шарль Азнавур – это имя можно назвать в любом уголке мира и не искать эпитетов, чтобы представить этого человека. Это талант, который долгие годы привлекает зрителей. Это живая легенда, которой увлекаются миллионы. 92-летняя звезда и сейчас гастролирует по миру и собирает полные залы.



На сцене московского Кремля он выступит 5 апреля, а также проведет беспрецедентную встречу со своими российскими поклонниками – в поддержку фонда «Азнавур». В преддверии московского концерта маэстро рассказал парижскому корреспонденту Медиамакс о своих корнях, секретах мировой известности и армянских артистах.



- Маэстро, часто артисты получают известность только в своей стране. Конечно, к Вам это не относится. В чем Ваш секрет, как Вам удалось завоевать любовь всего мира?



- Я всегда тянулся и тянусь к своей публике, изучаю языки, ищу переводчиков. Я считаю, что артист должен говорить со своей публикой на ее языке. Поэтому я пою на семи языках и стараюсь говорить со сцены с публикой на ее языке. В этом году я взялся за японский.



Кроме того, я очень любознательный и поэтому никогда не ограничивал себя. Мне было интересно знакомиться с другими культурами, завоевывать сердца людей по все миру, и я делал для этого все. Это еще и большой физический труд. В молодости я давал по три концерта в день: днем, вечером и ночью. Вылетал последним рейсом в следующий город и продолжал в том же духе на следующий день. Такой ритм способны выдержать немногие, видимо, поэтому в 92 года я продолжаю гастролировать по всему миру.



- Вас бесконечно любят в Армении, для наших соотечественников важно каждое Ваше слово. Что бы Вы хотели сказать им сегодня?



- Самые главные слова я уже сказал в своих песнях.



- Что бы Вы сказали о будущем Армении? Считаете ли Вы, что ключ в наших руках?



- Все в наших руках. Жизнь каждого человека в его руках. Моя судьба этому доказательство. Но нужно, в первую очередь, выбирать правильные двери и уметь открывать их.



- Ваши корни помогли Вам строить карьеру?



- Конечно. Я вообще считаю, что сильным может быть только тот, кто знает и чтит свои корни.



- Вы всегда держите руку на пульсе французской эстрады, а следите ли за развитием современной армянской музыки?



- Я хорошо знаю и люблю армянских композиторов, например, Арно Бабаджаняна. Что касается молодых артистов, то мне известно больше имен из армянской диаспоры, но я уверен, что в Армении есть много талантливых артистов. Их отличает особая манера и чувственность исполнения.



Шарль Азнавур Фото: Nicolas Aznavour