Вероника Зонабенд: Образовательный кластер будет открытой платформой

За последние месяцы под председательством министра образования Армении состоялось несколько заседаний межведомственной комиссии по созданию образовательного кластера в Дилижане, инициатива которого принадлежит фондам IDeA и Scholae Mundi. Медиамакс обратился за подробностями к сооснователю фондов, председателю Совета управляющих колледжа UWC Dilijan Веронике Зонабенд.



– На этой неделе стало известно о подписании меморандума о сотрудничестве между правительством Республики Армения и благотворительным фондом «Инициативы развития Армении» по созданию образовательного кластера в Дилижане. Можно сказать, что начаты шаги по практической реализации этой идеи. В чем она заключается?



– Идея образовательного кластера заключается в создании платформы, которая позволит всем ее участникам – частным и международным организациям – инвестировать в образование в Армении и которая будет способствовать созданию благоприятных условий и необходимой инфраструктуры для реализации различных идей по единым прозрачным правилам.



Очень важно, что кластер будет создаваться по принципу частно-государственного партнерства и что правительство Армении поддерживает эту инициативу, понимая ее значимость для страны: она позволит вырастить новое поколение, обладающее теми качествами и навыками, которые нужны для процветания в XXI веке.



Речь идет о создании образовательной среды, которая, с одной стороны, способствует развитию у детей навыков, необходимых для успеха в постиндустриальном обществе, а с другой – готовит профессионалов в сфере образования, привлекая в профессию учителя лучших. Так, например, успехи Финляндии в сфере образования стали возможны благодаря тому, что профессия учителя считается одной из самых престижных и уважаемых в обществе, поэтому требования к будущим учителям очень высокие. Мы хотим сделать так, чтобы и в Армении отбор происходил среди лучших. Нам важно привлекать людей, которые мыслят нестандартно, открыты новым идеям, могут найти подход к «поколению Z» и умеют разговаривать на их языке без заигрывания.



В этом направлении нами уже сделаны определенные шаги. Так, фонд Scholae Mundi поддерживает инициативу Teach for Armenia, которая является частью глобального проекта Teach for All. Система отбора Teach for Armenia построена таким образом, чтобы привлекать в образование лучших выпускников не педагогических вузов, которые отлично знают свой предмет и готовы провести два года своей жизни, преподавая детям в сельских школах, в достаточно непростых условиях для людей, привыкших к комфорту городской жизни. Это подвижники, люди с горящими глазами, которые не только учат детей, но и меняют их мировоззрение.



Одним из элементов идеи образовательного кластера является создание в Дилижане Центра подготовки учителей, который позволит готовить педагогов для школы будущего, где и сам учитель должен быть креативным. Обучение в этом центре будет включать в себя в том числе и онлайн-компонент. Часть времени учителя будут проводить в Дилижане, отрабатывая свои навыки на практических занятиях в рамках учебного процесса в существующих школах, в том числе государственных. Такая система действует в той же Финляндии, где будущие учителя проводят 30 процентов своего времени в школьных классах, общаясь с детьми. В школах, которые войдут в кластер, будет организована новая модель взаимоотношений между учениками, учителями, родителями и руководством, которая позволит создать стимулирующую экосреду как для учеников, так и для учителей.



– Кто принимал участие в работе комиссии, помимо правительства Армении и фондов IDeA и Scholae Mundi?



– В проект активно вовлечены Центральный банк и Фонд развития Дилижана. Мы надеемся на вовлечение в будущем Teach for Armenia, TUMO, фонда «Айб», фонда «Дети Армении» (COAF), других организаций, нацеленных на будущее Армении.



– Когда идея кластера обретет кровь и плоть?



– Всем нам предстоит проделать большой объем работы. Согласно подписанному меморандуму, к марту следующего года мы должны будем совместно разработать концепцию кластера. Предварительно могу сказать, что это будет система, состоящая из двух блоков. Первый блок – это фонд, который ведет работу по привлечению средств на финансирование образования, по созданию эндаумента (фонда целевого капитала–ред.) для участников. Второй блок – это учебные заведения, которые, войдя в кластер, будут управляться советами попечителей автономно, при этом координируя между собой учебный процесс и пользуясь общей инфраструктурой кластера.



Вместе с правительством Армении нам нужно будет создать юридическую структуру, предполагающую частно-государственное финансирование, и систему управления с попечительским советом, в который войдут представители государства и частных инвесторов, системой отчетности, четким распределением функций и особыми требованиями к директорам школ и учителям.



Один из главных принципов заключается в том, что кластер будет работать по принципу открытой платформы и будет пополняться новыми участниками при условии соблюдения ими установленных правил и готовности делать интеллектуальные и финансовые вложения.



Все эти правила и условия предстоит прописать и понять, насколько они вписываются в действующее правовое поле Армении и какие потребуются изменения в законодательстве и нормативных актах. Мы надеемся, что вся необходимая документация будет готова в сентябре-октябре этого года. До этого будут проведены открытые слушания и обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.



– Проявляют ли интерес к проекту создания кластера международные организации?



– Мы ведем обсуждения с рядом международных организаций, как с финансовыми институтами, так и с образовательными учреждениями. Активное вовлечение и поддержка государства – важный фактор, на который обращают внимание потенциальные зарубежные партнеры.



– На данном этапе речь больше идет об определенной интеграции существующих в Дилижане образовательных учреждениях или о создании новых?



– Речь идет о том и о другом – и о создании новых учебных заведений, и о вовлечении существующих. Вопрос координации усилий тех игроков, которые уже работают в Дилижане, действительно важен. Создание такого сильного ядра сделает кластер интересным для международных партнеров и позволит сформировать полноценную образовательную экосистему, которая будет включать в себя международную школу, школу искусств и музыкальную школу, среднюю и старшую школы, детский сад, университетские программы и учреждение профессионально-технического образования.



– У вас нет опасений, что эта экосистема станет «элитарным островком»?



– Как раз наоборот: важный компонент идеи кластера состоит в том, чтобы он был не закрытой системой, живущей отдельной от города жизнью, а был бы интегрирован в местную среду, в том числе языковую – преподавание в учебных заведениях кластера будет вестись в основном на армянском языке. Dilijan Community Center тоже будет частью кластера. Процессы интеграции и развития проходят постепенно, поэтому не стоит ждать, что все произойдет сразу – это планы на предстоящие 10-15 лет.



Большое значение также имеет смешанный состав детей и подростков во всех упомянутых образовательных учреждениях. Одним из компонентов кластера станет школа, в которой будут учиться дети не только из Дилижана, но и других городов Армении, а также из отдаленных сел. Эти дети будут получать гранты и приезжать в Дилижан на недельные программы. Важно создать среду равных возможностей, где каждый будет понимать, что имеет шанс получить лучшее образование вне зависимости от того, где родился и проживает. За основу можно брать принцип работы колледжей UWC и, в частности, нашего колледжа UWC Dilijan, в котором вместе учатся дети из различных социальных слоев. Это залог социальной стабильности в будущем.



Если все пойдет по плану, мы планируем открыть первую частно-государственную школу кластера в сентябре 2018 года на территории кампуса колледжа UWC Dilijan. Благодаря этому местные и иностранные учителя, а также ученики будут тесно общаться, и это даст большой позитивный эффект.



С Вероникой Зонабенд беседовал Ара Тадевосян