Виталий Баласанян: На агдамском направлении мы видели ужасную картину

Корреспондент Медиамакс обсудил с секретарем Совета национальной безопасности НКР, героем Арцаха Виталием Баласаняном нынешнюю ситуацию в зоне конфликта, его возможные решения, апрельскую войну 2016 года и извлеченные уроки.



Незавершенная война и смена тактики



Заключенное 12 мая 1994 года соглашение так и не начало полноценно действовать. Тогда наличие подобного документа было не очень выгодно нам, поскольку мы от обороны перешли к наступлению, у нас были боеспособные и мобильные войска, и мы могли хорошо продвинуться вперед и окончательно решить вопрос.



Сначала перемирие некоторое время соблюдалось, не было попыток диверсий, артиллерийских обстрелов. Противник в основном применял стрелковое оружие.



С 2014 года началась активность, диверсии, их число постепенно росло. Противник стал применять также тяжелую технику, а в апреле 2016 года Азербайджан от позиционной войны перешел к наступательным боям.



Не знаю, кто первым ввел в оборот термин «четырехдневная война», использование которого я считаю очень опасным. У нас была напряженность и потери по всей линии соприкосновения и 26-27 апреля пршлого года, 25-26 февраля этого года…



Что вынудило противника сменить тактику и перейти к наступательным боям?



Я неоднократно говорил и сейчас с сожалением должен повторить: Азербайджан решился на этот шаг не потому, что стал сильнее. Это мы ослабли, мы стали возлагать надежды на мировую общественность, на те или иные структуры. Мы поверили, что Минская группа контролирует ситуацию и не допустит роста напряженности. Но азербайджанская сторона воспользовалась нашей слабостью и наивностью, в результате чего мы понесли человеческие и территориальные потери. Это и было нашим главным упущение в апреле 2016 года - наивность.



Выгоды и паника противника



После апрельского нападения для Азербайджана ничего не изменилось. Они всего лишь попытались решить внутреннюю проблему, да и то неудачно. Участок, которым удалось завладеть Азербайджану, стратегического значения не имеет. Но каждый сантиметр земли, каждый убитый или раненый солдат – невыносимая и тяжелая боль для нас.



План противника был в следующем: на четвертый или пятый день совершить прорыв на центральном направлении в районе Агдама и дойти до Степанакерта. По их расчетам, в случае правильного использования имеющегося арсенала, Азербайджан мог реализовать этот план. А мы были уверены, что не сможет: наши позиции, боеспособность армии, артиллерия, противовоздушная оборона и другие силы позволяли организовать оборону и, в случае необходимости, перейти к контратаке.



В те дни, будучи на передовой, я в очередной раз убедился, что в случае продолжения боевых действий мы бы продвинулись вперед. В этом убедился и Азербайджан, который поднял шум, обратившись с просьбой остановить бои.



3 апреля 2016 года мы стали свидетелями страшной картины на агдамском направлении: люди бежали из своих домов. Неважно, кто бежит – мы прошли через это, знаем, что значит, убегать из дома под обстрелом, держа детей за руки. Когда погибает вооруженный человек, для меня это в какой-то мере логично: он вооружился для выполнения своих задач, и знает, что может погибнуть. Но смерти среди мирного населения и детей – недопустимы…



Возможные последствия контратаки



Даже если бы в апреле 2016 года мы перешли к контратаке и дошли до Куры-Аракса, все равно, однажды нам пришлось бы снова сесть за стол переговоров. Сегодня военное решение вопроса в нашем регионе исключено.



Нам дороги жизни наших солдат, каждая капля их крови. Хочу преклонить голову перед нашими ребятами. Все сражались до конца. Я были на всех участках передовой, разговаривал со всеми. У меня есть дневник, в котором я описал действия наших воинов.



Извлеченные уроки и нынешняя обстановка



Все инженерные работы на первой линии обороны уже завершены. На второй и третьей осталось совсем немного работ, и процесс активно движется вперед.



Вооружения достаточно, автомобильная техника почти полностью обновлена. Существующие неполадки устранены, радио и телефонная связь работают бесперебойно. У нас есть беспилотники нужного качества и в достаточном количестве. ПВО и артиллерия в состоянии полной боеготовности и оснащены необходимыми боеприпасами.



Сейчас в армии высокий уровень бдительности. Все на своем месте, но есть одно «но»: нужно сделать все, чтобы избежать войны. Я это говорю не для нас: судя по выступлениям президентов Армении и Арцаха, а также исходя из существующего плана взаимодействия, в случае нового нападения Армения в долгу не останется. Дай Бог, чтобы этот день не настал. В противном случае, уверен, что у Азербайджана возникнут серьезные проблемы.



С Виталием Баласаняном беседовала Сирануш Егиазарян