Карен Карапетян: «Я готов изменить многое в Армении»

Корреспондент Общественного радио Австрии Элиза Васc посетила недавно Армению и встретилась с премьер-министром Кареном Карапетяном. Элиза Васc предоставила Медиамакс исключительное право опубликовать полный текст ее беседы с главой правительства.
- Какой Вы видите свою главную задачу на посту премьера?
- Нашей главной целью является создание безопасной, независимой, справедливой и интеллектуальной Армении. Главный акцент мы сейчас ставим на экономике и стремимся создать справедливые и равные условия для бизнеса и инвесторов.
- Перед выборами Вы говорили об ожидаемых инвестициях в размере более 3 млрд долларов. Откуда они возьмутся?
- В наших программах все инвестиционные программы и ожидания четко расписаны. Мы, в частности, заявили, что в ближайшие годы планируем сделать вложения на общую сумму в 3.2 млрд долларов из пяти основных источников: инвестиции частного бизнеса, кредиты, программы доноров, госбюджет, региональные бюджеты. Мы считаем реалистичным реализацию проектов на общую сумму в 830-840 млн долларов в течение 2017 года.
Мы осознанно опубликовали эти цифры, понимая, что общество будет требовать от нас отчетности. Мы намеренно установили для себя очень высокую планку, которая вынуждает работать всех членов команды с максимальным напряжением сил.
- Вы можете привести примеры ожидаемых инвестиций?
- Это инвестиции компании Lydian в нашу горнодобывающую промышленность. У нас много проектов, связанных с созданием инфрастуктуры по переработке мусора в регионах Армении. Есть интересные проекты, связанные с инвестициями в парниковое хозяйство, строительством дорог, строительством медеплавильного завода.
- Я говорила с людьми в Армении, и многие выразили мнение, что экономика будет развиваться только в том случае, если страна станет демократической и достигнет мира с соседями. Вы с этим согласны?
- Конечно, хорошо, когда у страны нет проблем с соседями. Но это не значит, что если это условие не выполяется, мы должны сидеть и ждать у моря погоды. Мы хотим мира, но не любой ценой, не за счет нашей независимости и национального достоинства. Мы готовы к конструктивным переговорам, но если другая сторона такой готовности не проявляет, я не считаю, что у нас нет альтернатив для развития нашей экономики.
- О какой альтернативе Вы говорите?
- Я часто привожу пример Израиля, у которого тоже немало проблем. Речь не о том, чтобы успокаиваться и не стремиться установить мир в нашем регионе. Но что мы должны делать, если партнер по переговорам неконструктивен? Естественно, развивать экономику в условиях существующих ограничений.
Фото: Tigran Mehrabyan
- То есть, Израиль служит для вас примером?
- Иногда - да.
- Но, по-моему, в Израиле нет такого «оттока мозгов», как в Армении.
- У них тоже была подобная проблема, но они создали условия для ее решения. Если вы посмотрите на первые годы жизни Израиля после обретения независимости, то увидите, что у них были аналогичные проблемы.
- Правильно ли я понимаю, что Вы не считаете реалистичным скорое установление мира с Азербайджаном и хороших отношений с Турцией?
- Я такого не говорил. Я сказал и готов повторить, что мы хотим мира на разумных условиях. Мы готовы быть конструктивными на этом пути, но как скоро это произойдет, прогнозировать не могу, поскольку это зависит не только от нас.
- Вы считаете, что Армения поступила правильно, вступив в Евразийский экономический союз?
- Да, и уже не раз представлял свою позицию на этот счет. Мы вступили в клуб пяти стран, население которых составляет около 180 млн человек. Вероятность продаж нашей продукции на этом рынке самая большая по ряду причин. В данном клубе существуют определенные преференции для товарооборота. Если мы окажемся успешными на этом рынке, что, кстати, в большей степени зависит от нас самих, то сможем создать хорошие предпосылки для развития нашей экономики. Вступив в этом клуб, мы не отрицаем другие возможности для нашей экономики, связанные, в том числе, с Европой.
Мы говорим потенциальным инвесторам, что приходя в Армению, они получают также возможности для выхода на рынок Евразийского союза, а также - Ирана, с которым мы сейчас создаем свободную экономическую зону на границе.
- В прошлом Вы были менеджером Газпрома. Вы можете принимать решения, абсолютно независимые от Москвы?
- Работая в Газпроме, я установил очень хорошие отношения, дружу со многими людьми. Но это не означает, что эта дружба может влиять на национальные интересы Армении. Наоборот, она может помогать находить решения в определенных сложных ситуациях.
- Вы готовы остаться премьер-министром в 2018 году и стать главой республики?
- Готов.
- Вы хотите этого?
- Я подхожу к этому очень реалистично. Я никогда не мечтал быть премьер-министром, и тяги к исполнительной власти у меня тоже не было. Свою сегодняшнюю готовность я формулирую не как стремление к власти, а как желание изменить многое в нашей стране.
- Какой Вы видите Армению через 5 лет, что должно измениться?
- Через 5 лет в Армении должно изменить очень многое: процедура принятия решений, отношения элит и общества, понимание места элиты в общественной жизни, уровень образования наших граждан, условия для ведения бизнеса.
- Мое первое впечатление от Армении – армяне не очень большие оптимисты. Как Вы можете изменить настроения в стране?
- К сожалению, у нас действительно наблюдаются настроения, о которых Вы говорите. В этом есть определенный исторический аспект, поскольку в течение своей истории мы часто оказывались в тяжелых ситуациях и были вынуждены выживать и бороться за сохранение своей национальной идентичности. Сегодняшние социально-экономические условия жизни наших граждан, ситуация в регионе тоже являются факторами, влияющими на настроения людей. Но мы намерены изменить их своим добросовестным трудом.
С Кареном Карапетяном беседовал Элиза Васc
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