Карен Карапетян: «Я готов изменить многое в Армении»

Корреспондент Общественного радио Австрии Элиза Васc посетила недавно Армению и встретилась с премьер-министром Кареном Карапетяном. Элиза Васc предоставила Медиамакс исключительное право опубликовать полный текст ее беседы с главой правительства.



- Какой Вы видите свою главную задачу на посту премьера?



- Нашей главной целью является создание безопасной, независимой, справедливой и интеллектуальной Армении. Главный акцент мы сейчас ставим на экономике и стремимся создать справедливые и равные условия для бизнеса и инвесторов.



- Перед выборами Вы говорили об ожидаемых инвестициях в размере более 3 млрд долларов. Откуда они возьмутся?



- В наших программах все инвестиционные программы и ожидания четко расписаны. Мы, в частности, заявили, что в ближайшие годы планируем сделать вложения на общую сумму в 3.2 млрд долларов из пяти основных источников: инвестиции частного бизнеса, кредиты, программы доноров, госбюджет, региональные бюджеты. Мы считаем реалистичным реализацию проектов на общую сумму в 830-840 млн долларов в течение 2017 года.



Мы осознанно опубликовали эти цифры, понимая, что общество будет требовать от нас отчетности. Мы намеренно установили для себя очень высокую планку, которая вынуждает работать всех членов команды с максимальным напряжением сил.



- Вы можете привести примеры ожидаемых инвестиций?



- Это инвестиции компании Lydian в нашу горнодобывающую промышленность. У нас много проектов, связанных с созданием инфрастуктуры по переработке мусора в регионах Армении. Есть интересные проекты, связанные с инвестициями в парниковое хозяйство, строительством дорог, строительством медеплавильного завода.



- Я говорила с людьми в Армении, и многие выразили мнение, что экономика будет развиваться только в том случае, если страна станет демократической и достигнет мира с соседями. Вы с этим согласны?



- Конечно, хорошо, когда у страны нет проблем с соседями. Но это не значит, что если это условие не выполяется, мы должны сидеть и ждать у моря погоды. Мы хотим мира, но не любой ценой, не за счет нашей независимости и национального достоинства. Мы готовы к конструктивным переговорам, но если другая сторона такой готовности не проявляет, я не считаю, что у нас нет альтернатив для развития нашей экономики.



- О какой альтернативе Вы говорите?



- Я часто привожу пример Израиля, у которого тоже немало проблем. Речь не о том, чтобы успокаиваться и не стремиться установить мир в нашем регионе. Но что мы должны делать, если партнер по переговорам неконструктивен? Естественно, развивать экономику в условиях существующих ограничений.



Фото: Tigran Mehrabyan