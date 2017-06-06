Эдвард Джереджян: Капитализируйте армянскую идентичность

Эдвард Джереджян – директор Института общественной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса (США, штат Техас). Он один из самых авторитетных и опытных американских дипломатов, работал с администрациями восьми президентов США.



Как и в 2016 году, в этом году тоже Эдвард Джереджян был гостем церемонии «Аврора», состоявшейся в Ереване 28 мая 2017 года. Представляем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты нашей беседы с послом Джереджяном.



Переходный момент



Сейчас переходный момент в мировой политике. Новая администрация в Вашингтоне все еще находится в процессе разработки своей внешней политики.



Вне зависимости от международной обстановки, Армении надо стремится оказаться в таком положении, которое позволит ей продвигать своих национальные интересы по осям Север-Юг и Восток-Запад.



Это должно стать константой армянской политики ввиду географического положения страны - в политике география во многих случаях имеет судьбоносное значение.



Капитализировать идентичность



Для Армении очень важно капитализировать свою идентичность небольшой страны с ограниченными природными ресурсами и очень умным населением, и использовать возможность стать региональным центром, будь то в сфере высоких технологий или торговли и финансов.



Посмотрите на Южную Корею. Не имея каких-либо природных ресурсов, они создали сильную экономику, основанную на предпринимательской жилке своего народа. Они пooщряли частный сектор, инвестиции, сосредоточившись на высоких технологиях и установлении важных финансовых и торговых отношений как в регионе, так и с миром.



Армения должна рассматривать такие страны в качестве модели. Это обнадеживающий сценарий для продвижения вперед.



Эрдоган и его новое влияние



Когда AKP ( Партия справедливости и развития) пришла к власти в Турции, она придерживалась модели исламистской партии, управляющей светской страной, стимулирующей достойный экономический рост и развивающей отношения на региональном и международном уровнях.



Когда Эрдоган поехал в Каир, он заявил (я никогда не забуду этого), что все правительства должны быть одинаково дистанцированы от всех религий. Это был исламистский лидер, который служил ярким примером того, как в стране с мусульманским большинством можно балансировать исламскую культуру со светским правительством.



Эдвард Джереджян Фото: Aurora

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