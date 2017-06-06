Эдвард Джереджян: Капитализируйте армянскую идентичность

Эдвард Джереджян – директор Института общественной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса (США, штат Техас). Он один из самых авторитетных и опытных американских дипломатов, работал с администрациями восьми президентов США.
Как и в 2016 году, в этом году тоже Эдвард Джереджян был гостем церемонии «Аврора», состоявшейся в Ереване 28 мая 2017 года. Представляем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты нашей беседы с послом Джереджяном.
Переходный момент
Сейчас переходный момент в мировой политике. Новая администрация в Вашингтоне все еще находится в процессе разработки своей внешней политики.
Вне зависимости от международной обстановки, Армении надо стремится оказаться в таком положении, которое позволит ей продвигать своих национальные интересы по осям Север-Юг и Восток-Запад.
Это должно стать константой армянской политики ввиду географического положения страны - в политике география во многих случаях имеет судьбоносное значение.
Капитализировать идентичность
Для Армении очень важно капитализировать свою идентичность небольшой страны с ограниченными природными ресурсами и очень умным населением, и использовать возможность стать региональным центром, будь то в сфере высоких технологий или торговли и финансов.
Посмотрите на Южную Корею. Не имея каких-либо природных ресурсов, они создали сильную экономику, основанную на предпринимательской жилке своего народа. Они пooщряли частный сектор, инвестиции, сосредоточившись на высоких технологиях и установлении важных финансовых и торговых отношений как в регионе, так и с миром.
Армения должна рассматривать такие страны в качестве модели. Это обнадеживающий сценарий для продвижения вперед.
Эрдоган и его новое влияние
Когда AKP ( Партия справедливости и развития) пришла к власти в Турции, она придерживалась модели исламистской партии, управляющей светской страной, стимулирующей достойный экономический рост и развивающей отношения на региональном и международном уровнях.
Когда Эрдоган поехал в Каир, он заявил (я никогда не забуду этого), что все правительства должны быть одинаково дистанцированы от всех религий. Это был исламистский лидер, который служил ярким примером того, как в стране с мусульманским большинством можно балансировать исламскую культуру со светским правительством.
Фото: Aurora
А сейчас мы наблюдаем, как резко меняется ситуация. Сейчас Эрдоган стал очень влиятельным в Турции. И следует понять, что он собирается делать с этим влиянием, в каком направлении он будет двигаться. Наделит ли это Эрдогана большей уверенностью в том, что Турция может стать страной, стимулирующей мир и безопасность в регионе, или речь идет об ином влиянии? Никто не знает. Но это сильно повлияет на Армению.
Установление хороших отношений отвечает интересам как Турции, так и Армении. Но для Турции установление хороших отношений с Арменией улучшит ее позиции на региональном уровне в контексте Европы и США, поскольку европейцы и американцы поддерживают Армению. Армения имеет уникальную идентичность, очень весомую Диаспору - важный актив в отношениях с западными странами.
Путин, Трамп и Южный Кавказ
Южный Кавказ намного важнее для Путина, чем для других внешних игроков. Сложно определить, каковы намерения Путина в этом регионе, но ясно одно: он хочет оставаться крупным игроком на Южном Кавказе.
Подтолкнет ли это его к решительным шагам для карабахского урегулирования? Для этого ему придется задействовать большой политический капитал в отношении Турции. Будут ли российско-турецкие отношения для Путина более важными, чем использование своих козырей по таким вопросам, как Нагорный Карабах? Мы не знаем.
Важно, чтобы Южный Кавказ и вопрос Нагорного Карабаха не стали частью забытой повестки. Это приведет к еще большей нестабильности. Несмотря на то, что решение должны принимать Ереван и Баку, необходимо, чтобы нагорно-карабахский вопрос оставался в повестке крупных держав.
От управления конфликтом к его урегулированию
Минский процесс ОБСЕ продолжается уже много лет. Он не стал катализатором положительного результата. Я понимаю, насколько сложна проблема, но процесс ради процесса может привести к еще большей нестабильности.
Мы стали очевидцами этого в процессе урегулирования арабо-израильского конфликта, в котором я был задействован. Я ненавижу выражение «мирный процесс». Процесс становится самоцелью. Даже сегодня есть люди, которые говорят: «Нет, не идите на окончательное урегулирование, делайте шаг за шагом, продвигайте меры по повышению доверия». Мы говорили об этом годами, и к чему это нас привело? Оккупация палестинцев продолжается уже более 50 лет.
Мы должны перейти от управления конфликтом к его урегулированию. Это должно стать целью Армении, Азербайджана, региональных сил и международного сообщества.
У Армении имеются реальные политические активы, которые можно умело использовать на международной арене, чтобы международное сообщество сосредоточило усилия на этом вопросе с целью его урегулирования.
Политику делают лидеры
Политику делают лидеры, они могут изменить ситуацию. Армянская сторона связывала большие надежды с армяно-турецкими протоколами. Это был очень смелый шаг в обеих странах – «футбольная дипломатия» президента Армении, подписавшего эти протоколы, несмотря на крупную волну сопротивления в Диаспоре. Армяне продемонстрировали, по крайней мере, тогда, что готовы принимать жесткие решения по этому вопросу, но из этого ничего не вышло.
Что касается Азербайджана, очень сложно определить намерения президента Алиева. Я надеюсь, что его цель заключается в достижении урегулирования путем переговоров и он понимает, что необходимо идти на политические компромиссы,чтобы достичь этого урегулирования. Нуждается ли он в этом конфликте для оправдания постоянного контроля режима над обществом? Звучит много критики относительно соблюдения прав и свобод человека в Азербайджане.
Из-за недавнего падения цен на нефть и газ страна находится сейчас под большим давлением. Тем не менее, у нас не должно быть иллюзий: Азербайджан – богатая страна, и те, кто принимает решения в Ереване, должны быть крайне обеспокоены ее закупками вооружений.
Здесь вы можете прочитать интервью Медиамакс с Эдвардом Джереджяном, сделанное в 2016 году.
С Эдвардом Джереджяном беседовал Ара Тадевосян
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