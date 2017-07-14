Жан-Франсуа Шарпантье: новое соглашение Армении-ЕС станет крепкой основой

Эксклюзивное интервью посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье Медиамакс
- Господин посол, прежде всего, позвольте поздравить Вас с Национальным праздником Франции. На одной из ваших последних пресс-конференций Вы заявили, что необходимо придать новую динамику армяно-французским отношениям. Как эта новая динамика может возникнуть и какие сферы в ней особенно нуждаются?
- Я хочу не столько «нового заряда», сколько «иного заряда». Качество и насыщенность политических и человеческих связей обуславливают наши двусторонние отношения, хоть у меня действительно есть впечатление, что последние иногда ограничиваются стереотипами. Заметил, что некоторые армянские СМИ тоже придерживаются подобного мнения. Как и они, я тоже полагаю, что необходимо модернизировать наши двусторонние отношения, наполнить их большим содержанием.
Уже три года я работаю в направлении усиления наших торгово-экономических отношений. Будучи инвестором первого плана, Франция, тем не менее, продолжает оставаться скромным торговым партнером Армении. Сегодня констатирую, что у обеих стран имеется воля развивать более амбициозное партнерство в многообещающих для Армении сферах: сельское хозяйство, энергетика, туризм, цифровые технологии, здравоохранение.
Проведенные 6-7 июля в Армении Французские Дни здравоохранения свидетельствуют об этом.
- Может быть, стороны могут думать о форматах активизации контактов между молодыми людьми двух стран?
- Каждый год Французский университет в Армении направляет студентов во Францию с целью продолжения учебы или прохождения стажировки. Другие формы устойчивого сотрудничества проявляются на уровне органов местного самоуправления. Например, в начале июля ассоциация Франция-Аштарак-Армени организовала летнюю академию во французском городе Роман.
В то же время, были приостановлены многие утвержденные инициативы. Посольство Франции призывает армянские школы возобновить программы сотрудничества. С учетом современных способов коммуникаций, будет жаль лишать армянскую и французскую молодежь возможностей двустороннего общения.
Я рад, что в контексте намеченного в 2018 году в Армении саммита Франкофонии МОФ (Международная организация Франкофонии) и правительство Армении договорились совместно организовать международные мероприятия, которые объединят вокруг себя молодежь.
- Во Франции избрали нового президента, партия которого опередила традиционные партии и получила большинство голосов в парламенте. Как Вы считаете, этот факт может придать новое веяние армяно-французским связям?
- Избрав на пост президента Эммануэля Макрона и обеспечив его подавляющим большинством в Национальном собрании, французы отдали предпочтение современному, мобильному и открытому подходу в отношении Европы. Что касается армяно-французских связей, вы видели, что 24 апреля в Париже у памятника Комитасу Эммануэль Макрон отдал дань уважения памяти жертв геноцида. Этот шаг воплощал продолжение политики его предшествеников, начиная с Ширака.
Фото: PAN Photo
Однако политика Франции в Армении не ограничивается лишь борьбой за признание геноцида. Армения и Франция продолжат наращивать политические, экономические и культурные связи. Помимо традиционного политического диалога, мы хотим строить партнерство в разных сферах сотрудничества.
- Вы недавно отметили, что необходимо повысить уровень знания французского языка в Армении. Какие механизмы Вы видите? Шаги должна предпринять армянская сторона или Франция готова выступить с определенными инициативами ?
- Прежде всего скажу, что французский язык не является монополией Франции. Он является государственным языком около сорока стран, и, как сказал один из бывших премьер-министров Гаити, «Франция - всего лишь одна из совладельцев французского языка». Поэтому я искренне сожалею, что в Армении значительно сократилось число изучающих французский язык. Это наносит ущерб не только нам, французам, но и, возможно, в большей мере - армянам, поскольку это значит лишать себя дополнительной возможности открыть себя миру.
С момента обретения независимости Армении число франкофонов сократилось на две трети. Это вопрос не только качества, но и государственной политики преподавания иностранных языков.
Организация саммита Франкофонии в 2018 году предоставляет нам возможность стимулировать использование французского во всех областях.
Со своей стороны Франция прикладывает все возможные усилия. Напомним: отметивший в этом году свое 15-летие Французский университет в Армении, отметившая десятилетие международная французская школа в Армении и организация Альянс Франсез, которая скоро будет отмечать свое пятнадцатилетие. Эти три учреждения способствуют распространению изучения французского, но этого недостаточно.
Мне кажется, необходимо заниматься этим вопросом на институциональном уровне. Я рад инициативе министерства образования и науки Армении, нацеленной на рост изучения иностранных языков. Удовлетворительным является и возобновление со стороны министерства программы углубленного изучения французского.
- Армения и Европейский союз парафировали новое рамочное соглашение, которое планируется подписать на предстоящем осенью саммите Восточного партнерства. Как вы считаете, что-то может помешать этому?
- Не вижу каких-либо причин, по которым это соглашение, являющееся исключительно выгодным для всех сторон, не было бы подписано этой осенью. Оно исходит из интересов двух сторон, взявших на себя взаимовыгодные обязательства в результате интенсивных переговоров. Заключение соглашения может продемонстрировать, что страна Восточного партнерства не вынуждена делать выбор между разными региональными интеграционными форматами. Хочу напомнить, что Франция была первой страной, выступившей за возобновление переговоров Армении с ЕС после того, как ваша страна решила вступить в ЕАЭС. Нам удалось преодолеть пессимизм многих наших коллег.
Фото: Фотолур
- Многих в Армении интересует: что может изменить это соглашение в их жизни? Можете привести примеры: что даст соглашение обычным людям?
- Соглашение даст возможность углубить политический диалог ЕС с Арменией и заложить крепкую основу для социально-экономических реформ. Оно усилит нашу общую приверженность демократии, правам человека, верховенству закона. Соглашение также упростит сотрудничество в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и охрана природы. Оно предоставит возможность наращивать сотрудничество, улучшая бизнес-среду, и устранит препятствия для торговли между ЕС и Арменией, создаст благоприятные условия для инвестиций и создания рабочих мест.
- Армянская сторона уже несколько лет предлагает начать переговоры по либерализации визового режима, однако европейская сторона, кажется, придерживается сдержанной позиции. Какова позиция Франции?
- Диалог с ЕС по либерализации визового режима начнется, как только созреет нужный момент. Пока не могу сказать большего о позиции новых властей Франции по данному вопросу. Мы должны сделать так, чтобы договоры об упрощении визового режима и реадмиссии, вступившие в силу в 2014 году, правильно применялись. Около 25% виз, предоставляемых нашим посольством, приходится на долю многократных виз, а большая часть виз выдается в течение 48 часов. Сократился процент отказов в выдаче виз, он является самым низким по сравнению с нашими партнерами по Шенгенской зоне. Осенью Франция подписала с Арменией договор о миграционном партнерстве, который, вступив в силу, упростит пребывание во Франции студентов определенной категории и квалифицированных молодых специалистов.
С Жаном-Франсуа Шарпантье беседовал Ара Тадевосян
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