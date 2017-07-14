Жан-Франсуа Шарпантье: новое соглашение Армении-ЕС станет крепкой основой

Эксклюзивное интервью посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье Медиамакс



- Господин посол, прежде всего, позвольте поздравить Вас с Национальным праздником Франции. На одной из ваших последних пресс-конференций Вы заявили, что необходимо придать новую динамику армяно-французским отношениям. Как эта новая динамика может возникнуть и какие сферы в ней особенно нуждаются?



- Я хочу не столько «нового заряда», сколько «иного заряда». Качество и насыщенность политических и человеческих связей обуславливают наши двусторонние отношения, хоть у меня действительно есть впечатление, что последние иногда ограничиваются стереотипами. Заметил, что некоторые армянские СМИ тоже придерживаются подобного мнения. Как и они, я тоже полагаю, что необходимо модернизировать наши двусторонние отношения, наполнить их большим содержанием.



Уже три года я работаю в направлении усиления наших торгово-экономических отношений. Будучи инвестором первого плана, Франция, тем не менее, продолжает оставаться скромным торговым партнером Армении. Сегодня констатирую, что у обеих стран имеется воля развивать более амбициозное партнерство в многообещающих для Армении сферах: сельское хозяйство, энергетика, туризм, цифровые технологии, здравоохранение.



Проведенные 6-7 июля в Армении Французские Дни здравоохранения свидетельствуют об этом.



- Может быть, стороны могут думать о форматах активизации контактов между молодыми людьми двух стран?



- Каждый год Французский университет в Армении направляет студентов во Францию с целью продолжения учебы или прохождения стажировки. Другие формы устойчивого сотрудничества проявляются на уровне органов местного самоуправления. Например, в начале июля ассоциация Франция-Аштарак-Армени организовала летнюю академию во французском городе Роман.



В то же время, были приостановлены многие утвержденные инициативы. Посольство Франции призывает армянские школы возобновить программы сотрудничества. С учетом современных способов коммуникаций, будет жаль лишать армянскую и французскую молодежь возможностей двустороннего общения.



Я рад, что в контексте намеченного в 2018 году в Армении саммита Франкофонии МОФ (Международная организация Франкофонии) и правительство Армении договорились совместно организовать международные мероприятия, которые объединят вокруг себя молодежь.



- Во Франции избрали нового президента, партия которого опередила традиционные партии и получила большинство голосов в парламенте. Как Вы считаете, этот факт может придать новое веяние армяно-французским связям?



- Избрав на пост президента Эммануэля Макрона и обеспечив его подавляющим большинством в Национальном собрании, французы отдали предпочтение современному, мобильному и открытому подходу в отношении Европы. Что касается армяно-французских связей, вы видели, что 24 апреля в Париже у памятника Комитасу Эммануэль Макрон отдал дань уважения памяти жертв геноцида. Этот шаг воплощал продолжение политики его предшествеников, начиная с Ширака.



Жан-Франсуа Шарпантье Фото: PAN Photo