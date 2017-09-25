Лариса Ованнисян: Каждый ребенок должен стать приоритетом для государства

Начиная с марта 2017 года Медимакс каждый месяц рассказывает об одном из учителей программы Teach for Armenia (TFA). В июне состоялась церемония «Я становлюсь послом» первых выпускников проекта.
Медиамакс побеседовал с основателем Teach For Armenia (TFA) Ларисой Ованнисян, попросив ее рассказать о первых результатах и грядущих планах.
О первых выпускниках
Наши ребята прошли через новый и сложный этап в своей жизни. Мы начали работать над программой в 2013 году и запустили ее спустя два года, в 2015-м. 4 июня 2017 года стало крайне эмоциональным днем для нашей команды, поскольку мы демонстрировали первые плоды нашей четырехлетней работы.
Мы всегда говорим нашим действующим и будущим учителям, что работа в Teach For Armenia не ограничивается теми двумя годами, что они преподают в регионах. Это миссия на всю жизнь. В течение этих двух лет они испытывают своего рода погружение в истинную реальность нашей страны, погружение в другой мир, который многие из них никогда ранее не видели.
Двухлетний срок наши выпускники заканчивают с осознанием того, как важно отдавать то, что ты получил. Например, если у тебя была возможность получить хорошее образование за рубежом, надо вернуться и делать что-то для своей страны. В течение этих двух лет у ребят происходят важные изменения в психологическом плане.
О продолжении работы учителем
Это возможно. Те ребята, которые пришли в TFA с дипломом педагога, могут сразу продолжить работать в школах. Остальные 50-60 процентов участников TFA в течение двух лет параллельно проходят магистратуру в Ширакском государственном университете им. М. Налбандяна, которую оплачивает наша программа. Таким образом, по окончании
двух лет все участники TFA имеют педагогический диплом и возможность преподавать в школе.
Некоторым кажется, что наши учителя получают какие-то невероятные деньги, а в действительности их заработок состоит из средней зарплаты от школы и небольшой финансовой поддержки от нас, которая предназначена для покрытия расходов на переселение, транспорт и бытовые нужды учителей. Очевидно, что финансовый фактор не является определяющим для тех молодых людей, которые оставляют свою в целом благополучную жизнь и на два года отправляются работать в регионы.
Фото: Teach For Armenia
Скажу больше: мы проводили опрос, и многие ребята говорили, что были бы готовы работать и за меньшие деньги. Им важно, чтобы зарплата позволяла обеспечить необходимый минимум, который позволит не искать дополнительного заработка и полностью концентрироваться на работе.
В основном наши учителя живут в непростых условиях. Практически все живут в домах, в которых туалеты расположены в дворах, есть проблемы с транспортом, отсутствием интернета и связи с миром, с родными. Есть учителя, которым приходится ежедневно ходить несколько километров за водой.
Отношения новых и «старых» учителей
Когда мы начинали, я очень беспокоилась о том, как будут складываться отношения наших участников с директорами и местными учителями. Но я была невероятно удивлена и воодушевлена отношением людей к нашим ребятам. Конечно, без проблем не обошлось, но в основном это было в первые несколько месяцев. Постепенно все начали понимать, что у молодых учителей нет какой-то скрытой повестки или желания специально выделяться.
Было много директоров, которые говорили мне: «Не переживай. Этот юноша или девушка будут жить у меня». И действительно, у нас есть учителя, которых обустроили в своих домах директора школ. В деревнях есть бабушки, которые дают жилье нашим учителям, не требуя денег, лишь просят помогать по хозяйству.
Мы готовим наших учителей к тому, что им тоже следует меняться и адаптироваться к местным условиям, не забывая, что как бы хорошо к ним не относились, они все равно остаются гостями. Если в деревне есть традиции или обычаи, которые вам непонятны, это не дает вам права судить людей.
У нас есть девушка, которая работает в деревне Гош. Она говорит: «Я совершенно не представляю, как я отсюда уеду». Она уже думает о том, чтобы остаться на третий-четвертый год, прекрасно понимая, что стипендии от TFA уже не будет.
Обеспечение непрерывности процесса
Мы стараемся строить долгосрочное партнерство со школами, чтобы по истечении двухлетнего срока уезжающего учителя заменял новый представитель TFA.
В любом случае, окончательное решение остается за директором школы. Если по каким-то причинам руководитель школы не хочет продолжения сотрудничества, мы находим новых партнеров, так как в отдаленных регионах есть большие проблемы с нехваткой учителей. Хочу подчеркнуть, что обычно мы направляем наших учителей на те позиции, которые годами остаются открытыми, поскольку нет желающих их заполнить.
Отношения с министерством образования
Мы находимся в постоянном контакте и работаем на основе подписанного с министерством меморандума о сотрудничестве.
Фото: Teach For Armenia
Мы часто встречаемся, разговариваем, обсуждаем разные инициативы, к примеру,
программу оптимизации школ.
Как правило, образовательные инициативы в Армении не скоординированы. Я имею в виду не только государственные программы, но и частные. Очень хочется, чтобы однажды мы все сели за один стол и постарались определить те ключевые направления, которые позволят давать нашим детям хорошее образование - вне зависимости от того, где они живут и сколько денег зарабатывают их родители.
Учителя Teach For Armenia – окно в мир
Преподавание предмета – лишь малая часть того, что наши учителя делают в деревне. После уроков они занимаются с детьми, ведут разные кружки или клубы. Мы им не указываем, чем именно заниматься, поскольку в каждой школе и деревне есть свои особенности.
К примеру, Зина Гукасян вместе с учениками построила парк в своей деревне, для которого привлекла финансирование с помощью краудфандинга.
Наш другой участник, Рудольф Арутюнян, построил целую историю успеха. Все началось с бизнес-клуба, который он вел вместе со своими учениками. Задачей клуба было определить бизнес-потенциал села Благодарное (Лори). Первыми направлениями стали производство сыра и меда. Рудольф уговорил сельчан производить больше сыра, который он сам реализует в столице. Каждые выходные он везет сыр в Ереван и сдает его в магазины, продает с рук. К сыру сейчас прибавился и мед. Благодаря Рудольфу дети и их родители поняли, что их производством может заинтересоваться большой рынок, нужно просто попробовать.
Мы уделяем особое внимание тому, чтобы у нас было достаточное количество юношей. К сожалению, не секрет, что у нас есть деревни, в которых большинство мужчин уехали на вынужденные заработки. В условиях, когда около 90 процентов сельских учителей - женщины, средний возраст которых составляет 55 лет, многим подросткам становится настолько неинтересно в школе, что они просто перестают туда ходить.
Наши учителя-мужчины часто становятся ролевой моделью ответственного гражданина, поскольку их ученики видят, что получив хорошее образование и имея лучшие возможности для работы, они решают преподавать в школе и, в какой-то мере, восполнять те пробелы, которые возникают из-за большой миграции мужского населения.
Я также безумно горжусь нашими девушками, многим из которых пришлось преодолеть родительские запреты и лишить себя элементарных удобств.
Доноры
Наши первые доноры – Сэм и Сильва Симонян, которые поверили в мою «сумасшедшую» идею и решили мне помочь. Потом нас также стали поддерживать AGBU (Армянский всеобщий благотворительный союз), Рубен Варданян и Вероника Зонабенд. Сегодня у нас очень тесное партнерство с колледжем UWC Dilijan и образовательным фондом Scholae Mundi Armenia, а Вероника Зонабенд возглавляет Совет попечителей Teach for Armenia.
Фото: Teach For Armenia
У нас есть и другой важный донор, который помогает масштабировать проект, предпочитая при этом оставаться анонимным.
Кроме ключевых доноров, которых я упомянула, у нас есть партнеры, которые финансируют стипендии одного, или нескольких учителей. Среди них - Росгосстрах Армения, Америабанк, AMAA (Армянская миссионерская организация Америки).
Есть люди, которые жертвуют нашей программе 5 или 10 долларов. Каждый доллар имеет для нас значение. Более того, были моменты, когда у нас были финансовые сложности, и тогда нас выручали именно эти небольшие частные пожертвования.
Менторы
Наш проект Leadership Development Program состоит из разных компонентов, и один из них – менторство. Менторами мы набираем учителей с большим стажем преподавания. У нас есть менторы, которые преподавали в государственных школах 10-15 лет подряд и стали настоящими «звездами». Большая часть наших менторов из Ванадзора, видимо, там была очень сильная педагогическая школа.
Сейчас мы растем, и круг наших менторов расширяется: среди них есть люди, которые прошли через нашу программу. Есть менторы, специализирующиеся в сфере специального образования, что тоже является ключевой темой для нас.
Менторы помогают молодым учителям в самых разных вопросах. Например, как договориться с директором в случае, если возникли какие-то разногласия? Как составлять план урока, как делать так, чтобы дети слушали вас с интересом? Наши участники, впервые переступая за порог школы, прекрасно осознают, что два года пройдут очень быстро и поэтому делают все, чтобы этого времени хватило для заложения основ, которые приведут их детей к успеху, изменят их отношение к образованию.
Планы на будущее
У нас есть особый стратегический подход, Proof Point Communities, для школ тех общин, в которых очень низкие индикаторы образования, нет учителей, сложное финансовое положение.
Мы хотим направлять туда не одного, а сразу нескольких учителей. Желательно, чтобы директора таких школ также были выпускниками программы. Идея в том, чтобы на протяжении последующих пяти лет показать, чего можно добиться в школе с очень низкими стартовыми условиями.
Каждый ребенок имеет потенциал и право на качественное образование, и если каждый ребенок станет приоритетом для государства и министерства образования, все остальное рано или поздно встанет на свои места.
Очень часто проблемы в образовательной системе обусловлены не тем, что люди, ответственные за нее, не хотят сделать что-то хорошее, а тем, что многие далеки от реальности, которая есть в школах, в особенности - в регионах. Возможно, среди них есть люди, которые уже много лет не преподавали в школах и не сталкивались с проблемами воочию. Невозможно написать действенную программу реформ в сфере образования, если ты не общаешься с учеником, который видит отца в лучшем случае несколько недель в году, приходит в школу полуголодным, не имеет нормальной обуви и не знает, как помочь матери прокормить своих братьев и сестер. Это, простите за грубость, надо испытать на своей шкуре.
У нас очень умная молодежь, но у них не всегда развиты лидерские качества, поскольку перед школами и вузами такой задачи просто не стоит. Другой важный аспект нашей работы - это раскрытие лидерского потенциала у молодых людей. По какой траектории они пойдут после программы – решать им, но я могу точно сказать, что после такого опыта очень сложно не вернуться в сферу, которая улучшает жизнь людей. Я испытала это на себе. Я маркетолог по образованию, думала, что буду работать в глобальных корпорациях в разных странах. Но когда понимаешь, что жизнь дается один раз, и ты имеешь возможность улучшить жизнь хотя бы одного человека – ты уже не можешь жить иначе. Ты начинаешь «болеть» этим, и все остальное уходит на второй план.
Записал Ара Тадевосян
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