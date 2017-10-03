Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик

Научно-технологический фонд Армении (FAST) готовится к своему первому мероприятию, которое пройдет в Ереване в октябре. В преддверии этого события Медиамакс побеседовал с исполнительным директором FAST Арменом Оруджяном.



Армен Оруджян является основателем и президентом корпорации Athgo – одной из ведущих предпринимательских платформ мира. Athgo имеет консультативный статус в Экономическом и Социальном совете ООН, Департаменте общественной информации ООН и во Всемирной организации интеллектуальной собственности.



В 2006 году Армен Оруджян присоединился к Глобальному альянсу ООН за ИКТ и развитие (GAID) в качестве члена и основателя. Он был назначен на пост сопредседателя GAID генеральным секретарем ООН и проработал в этой должности до 2013 года.



В 2017 году Армен Оруджян стал членом консультативного совета Института публичной политики имени Бейкера университета Райс. Он также является управляющим партнером компании Ingnited Spaces (Лос-Анджелес).



Встреча с Рубеном Варданяном и предложение возглавить FAST



Все началось летом 2016 года, когда я впервые встретился с Рубеном Варданяном. Узнав, что я не был в Армении около десяти лет, он пригласил меня приехать и познакомиться с деятельностью фонда IDeA.



Я согласился и приехал в Армению в феврале этого года. Был глубоко впечатлен проектами IDeA, их результатами и колледжом UWC Дилижан. Потом поехал в Татев, где увидел преображение монастырского комплекса и эффект, достигнутый благодаря канатной дороге.



Армен Оруджян и Рубен Варданян на встрече с немецкими бизнесменами Фото: FAST

Влюбленность в FAST

Меньше говорить и больше слушать

Армен Оруджян Фото: FAST

Средства, оборудование, люди, культурные проблемы

Цели FAST целостны

Армен Оруджян и министр образования и науки Армении Левон Мкртчян Фото: из архива Оруджяна

Долгосрочные цели

Пошаговые и трансформационные инновации

Армен Оруджян Фото: из архива Оруджяна

Участие правительства

Армен Оруджян Фото: из архива Оруджяна

Изучать и тестировать

Мы не Advil, а скорее антибиотик

Армен Оруджян Фото: из архива Оруджяна

Соседи посмотрят на нас другими глазами