Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик

Научно-технологический фонд Армении (FAST) готовится к своему первому мероприятию, которое пройдет в Ереване в октябре. В преддверии этого события Медиамакс побеседовал с исполнительным директором FAST Арменом Оруджяном.
Армен Оруджян является основателем и президентом корпорации Athgo – одной из ведущих предпринимательских платформ мира. Athgo имеет консультативный статус в Экономическом и Социальном совете ООН, Департаменте общественной информации ООН и во Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В 2006 году Армен Оруджян присоединился к Глобальному альянсу ООН за ИКТ и развитие (GAID) в качестве члена и основателя. Он был назначен на пост сопредседателя GAID генеральным секретарем ООН и проработал в этой должности до 2013 года.
В 2017 году Армен Оруджян стал членом консультативного совета Института публичной политики имени Бейкера университета Райс. Он также является управляющим партнером компании Ingnited Spaces (Лос-Анджелес).
Встреча с Рубеном Варданяном и предложение возглавить FAST
Все началось летом 2016 года, когда я впервые встретился с Рубеном Варданяном. Узнав, что я не был в Армении около десяти лет, он пригласил меня приехать и познакомиться с деятельностью фонда IDeA.
Я согласился и приехал в Армению в феврале этого года. Был глубоко впечатлен проектами IDeA, их результатами и колледжом UWC Дилижан. Потом поехал в Татев, где увидел преображение монастырского комплекса и эффект, достигнутый благодаря канатной дороге.
Фото: FAST
Предстоящие программы Рубена также впечатляли, в том числе его идеи, связанные с научно-технологической сферой. Он рассказал мне о FAST, затем отправил дополнительные материалы. После ознакомления с которыми мы снова встретились в Нью-Йорке, и именно тогда зашел разговор на тему «Как ты смотришь на то, чтобы возглавить эту инициативу?». Я встретился с его партнерами, вовлеченными в инициативу FAST. Все они - выдающиеся люди. Именно это привело меня к убежденности в том, что инициатива может быть претворена в жизнь вместе с этими людьми. Все в этом мире зависит от людей. Если нет людей, нет ничего, на что можно опереться.
В марте я сказал: «попробую заняться этим в течение 6 месяцев, возьму ваши идеи и переведу их в некий формат».
Влюбленность в FAST
Я влюблен в эту инициативу, у меня словно период свиданий. Влияние данного проекта на Армению, регион и, почему бы и нет, на весь мир может быть огромным.
Не хочу недооценивать все то, что было у этой страны в советское время: культуру, опыт. Но все это давно позади. Остатки сохранились, но практически все нужно начинать с нуля.
Есть признаки того, что если вы действительно хотите сосредоточить внимание здесь, вы можете выполнить эту работу. Если приложите средства и мысли, это можно сделать в различных областях науки и технологий. Это прекрасная возможность.
Меньше говорить и больше слушать
Для меня важно меньше говорить и внимательно слушать, чтобы учиться. Как я уже отметил, я не был в Армении более десяти лет. Но даже если постоянно живешь здесь, все равно следует пытаться понимать, чувствовать сущность того, с чем имеешь дело. Необходимо копать очень глубоко и дойти до основы, погрузиться в нее. В этом заключается моя основная цель.
Я встречался со всеми представителями этой сферы – от лабораторий до университетов и Комитета по науке. Заместитель председателя комитета является членом Консультативного совета FAST, что упрощает наше сотрудничество.
Фото: FAST
Есть сферы, которые хорошо сохранились и можно ими воспользоваться, однако есть и такие, в которых наука будет прогрессировать, если мы обеспечим небольшой импульс. Мы ищем именно такие возможности. Комитет по науке солидарен с нами. Для нас крайне важно не игнорировать кого-либо в этой сфере, а действительно понять, какие возможности существуют и как мы можем их использовать.
Наша команда занимается глубокими исследованиями, поскольку я предпочитаю двигаться вперед, имея под рукой статистику и данные. Руководствуюсь данными, цифрами, логикой и пытаюсь работать без эмоций.
Средства, оборудование, люди, культурные проблемы
Я бы выделил 4 проблемы: средства, оборудование, знания и культура. Если в одном пространстве существуют все эти проблемы, будет очень сложно сдвинуть его с места. Ни у кого нет безлимитных средств, у нас в том числе. У нас есть ограниченное время и средства, и мы хотим быть уверены, что направляем их туда, где действительно сможем координировать усилия и стать локомитивом, продвигающим сферу вперед.
В некоторых случаях у нас нет ни одной из четырех проблем, но в большинстве случаев они наличествуют. Есть случаи, когда оборудование и техника произведены в пятидесятых или шестидесятых годах прошлого века, и ничего не изменилось, в том числе - люди. Проблема замены средств и оборудования – самая легко решаемая путем вложения средств.
В случае зо знаниями, я имею ввиду информационные пробелы, необходимо просто обучать людей.
Проблема изменения культуры – самая сложная, поскольку требует смены поколений
Цели FAST целостны
Цели FAST целостны. Мы хотим создать целостную экосистему, которая будет продвигать технологические инновации и научный прогресс. Для этого необходимо мобилизировать все средства (интеллектуальные, финансовые, сетевые), создавая «эффект «цунами».
Говоря о финансовых возможностях, необходимо думать о среде. В этой маленькой среде может существовать сеть «бизнес-ангелов» или неформальных инвесторов, венчурный капитал для финансирования «посевных» и дальнейших этапов, альтернативное инвестиционное финансирование, различные гранты для развития разных отраслей науки, стипендии для кандидатских диссертаций. Если в среде имеются все эти финансовые возможности, это значит, что необходимые инструменты уже есть. Это привнесет огромые изменения в мышлении,а также изменит людей, науку, технологии, тех, кто смотрит на Армению из-за рубежа и думает: «Разве это не подходящее место для инвестиций?».
Мы смотрим на ситуацию с этой перспективы. Мы рассматриваем создание лабораторий, инновационных лагерей и институтов.
Краткосрочные достижения
В октябре 2017 года мы объявим о предоставлении стипендий для кандидатских диссертаций в сферах биологических и физических наук, математики и инженерии. Собираемся финансировать лучшие 10 процентов армянских кандидатов наук, проводящих исследования в вышеуказанных сферах. Мы хотим полностью финансировать их обучение и позволить студентам полностью сконцентрироваться на своей работе.
Фото: из архива Оруджяна
Те, кто прошел путь защиты кандидатской диссертации, знают, что это требует много времени, усилий и концентрации. Мы хотим предоставить такую возможность армянской молодежи. Это будет первый этап, и мы собираемся объявить о финансировании ведущих 10 процентов, а также десяти лучших ученых-женщин. Это краткосрочная возможность, которую мы внедрим для формирования экосистемы.
Долгосрочные цели
Долгосрочная знаковая программа, над которой мы работаем – это открытый региональный инновационный лагерь. Это будет площадка, которая станет микрокосмосом действующей экосистемы.
Например, наука о данных (data sciences) станет знаковым проектом для нас. Это наряду с лабораториями станет экспериментальной платформой с биотехнологиями, дронами, роботостроением, новыми и ведущими материалами. Эта платформа объединит передовые технологии, знания, людей с огромным опытом, которые смогут повлиять на наших студентов.
После тестирования можно перейти на следующий уровень. Результаты тестирования могут получить законченный вид на уровне инкубации, и люди из-за рубежа могут приехать и присоединиться к этому пространству.
От инкубации мы перейдем к акселерации, затем к тестированию клиентов, чтобы рынок и люди увидели продукцию. Последний уровень – это социальные кластеры, где изобретатели и ученые могут объединиться и, возможно, выступить с новыми идеями.
Мы стремимся создать среду, в которой есть все необходимые интеллектуальные и финансовые инструменты для поддержки изобретателей и ученых.
Но все это будет нацелено не только на Армению. Мы планируем стать региональным узлом. Если ученые и студенты из Ирана захотят примкнуть к платформе, которая предлагает сверхсовременную науку и технологии, то они будут рассматривать Армению. Привлекая лучших специалистов региона из России, Восточной Европы и других стран, мы сможем создать подобную платформу. Планируем реализовать этот проект в течение следующих двух-трех лет.
Пошаговые и трансформационные инновации
Инновация бывает двух видов – инкрементальная (пошаговая) и трансформационная (или революционная). Инкрементальную инновацию легче разработать. В ее случае имеются традиционные финансовые ресурсы.
В случае трансформационной инновации требуется четкий инструментарий, и еще вопрос, воплотятся ли эти усилия в реальность.
Фото: из архива Оруджяна
В Калифорнии есть фонд X-PRIZE. В начале 2000-х он учредили премию Ansari X для космических судов, строящихся частными компаниями. Победитель получал 10 миллионов долларов. В результате учрежденной фондом X-PRIZE премии сегодня мы имеем такие компании, как Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin. На самом деле премия дала новый толчок этой индустрии. Мы хотим участвовать в подобных процессах, направляя инновации в сверхсовременный рынок. Сегодня мы к этому не готовы, но это станет долгосрочной целью для нас.
Участие правительства
Мы встретились с президентом Армении, и я представил дорожную карту, описав, как мы представляем свою деятельность. Он назвал очень похвальным все то, что мы пытаемся сделать, и приветствовал наши усилия. Было приятно видеть, что он уделяет этому время, задает разные вопросы, пытаясь лучше понять, что мы собираемся делать.
Без участия правительства осуществить все то, о чем я говорил ранее, будет невозможно.
Фото: из архива Оруджяна
Нам повезло, что правительство идет в ногу с нами, и мы от него многого не требуем. Надеемся, что правительство смягчит контроль в тех сферах, в которых есть желание идти вперед и создавать инновационные зоны.
Изучать и тестировать
Вы не научитесь математике, сразу узнав, что два плюс - четыре. До этого вы совершаете много ошибок. Человечество никогда бы не продвинулось вперед, если бы не постоянное изучение и тестирование. Мы можем использовать поддержку правительства, создавая прототипы многих наших инициатив. Благодаря подобному участию правительства через десять лет мы станем совершенно другой страной.
Мы сможем предложить крупномасштабные технологические решения, которые будут применимы не только в Армении.
Я представляю, что Армения может стать лидером в таких отраслях науки, как наука о данных, биотехнологии, синтетические биотехнологии, искусственный интеллект. Через десять лет в области науки мы можем установить такую планку, благодаря которой Армения будет блистать так же, как сегодня блистает в шахматах.
Мы не Advil, а скорее антибиотик
Я рассматриваю FAST не как фонд, а скорее как институт развития. Говоря языком врачей, мы скорее антибиотик, нежели просто анальгетик. Большиство головных болей зарождаются не в голове, а в других частях организма, в результате определенных нарушений. Если при головной боли мы принимаем антибиотик и не чувствуем улучшений, то принимаем Advil, чтобы поскорее избавиться от боли. Головная боль постепенно проходит, однако реальная проблема остается.
Реальное влияние FAST не будет видно за 20 минут. Я не заинтересован в получении быстрого результата. Я ищу решение наподобие антибиотика. Возможно, мы не столь заметны, как другие, но я действительно не думаю о публичности. Мы не голливудский блокбастер. Я предпочитаю оставаться невидимым до тех пор, пока не достиг успеха – точно так же, как и антибиотик.
Фото: из архива Оруджяна
Чтобы этот антибиотик имел воздействие, есть ряд необходимых элементов, в которых мы нуждаемся. Нам необходимы фонд IDeA, фонд «Луйс», АЙБ, ТУМО. Нам необходимы все эти структуры и участие в процессе. Рубен Варданян, о. Месроп Арамян, Нубар Афеян, Артур Алавердян и наш Консультативный совет – это люди, делающие большие дела, и консолидация их усилий требует времени. Мы прикладываем коллективные усилия. Все то, что делает Рубен и его команда в IDeA, а также все вовлеченные люди по отдельности, затем должно быть объединено, чтобы FAST сделал свое дело.
Соседи посмотрят на нас другими глазами
У нас есть потенциал, все инструменты и ресурсы, у нас есть люди, и мы можем увидеть совершенно другую Армению – отличную от той, которая есть сейчас. Вызовы, угрожающие безопасности страны, могут смягчиться, если нам удастся стать мировыми лидерами в научно-технологической сфере. На мой взгляд, наши соседи посмотрят на нас другими глазами. Мы можем выйти из собственных рамок и помочь другим, лучше понять нашу ситуацию, понять, что значит действовать и быть мирной страной, иметь дружественные отношения с соседями.
На мой взгляд, мы можем стать тем обществом и той страной, которая приносит эту пользу региону. Мы не должны надеяться на большие страны, чтобы последние нам указывали путь. Мы – древний народ, который видел, строил и созидал. Мы должны показать, кто мы, не возлагая надежд на другие страны. Это то, что я хочу видеть.
С Арменом Оруджяном беседовал Ара Тадевосян
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